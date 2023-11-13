الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر في الدوري لهذا السبب

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

تلقى نادي مودرن فيوتشر إخطارًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، بتأجيل مواجهته مع المصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري، والتي كان مقررً لها يوم 7  ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد آخر للمباراة لاحقًا.

جاء قرار تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بسبب ارتباط الفريقين بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على نظيره فريق الهلال الليبي، يوم 3 ديسمبر المقبل، في إطار ثاني جولات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وفي يوم 10 ديسمبر، يحل فريقنا ضيفًا أيضًا، على إتحاد العاصمة الجزائري في إطار ثالث الجولات من المسابقة ذاتها.

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