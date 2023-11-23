عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

البحث عن مواعيد مباريات اليوم لمختلف الرياضات من الموضوعات التي يبحث عنها بكثرة من عشاق الرياضة بمختلف أنواعها للاستمتاع بها سواء كرة القدم أو كرة السلة وغيرها من الرياضات.

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 في مختلف الرياضات المقام بطولاتها خلال اليوم سواء في كرة القدم أو كرة السلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

موعد مباراة الأهلي

تُقام مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري في مباراة العودة في منافسات الدور نصف النهائي لدوري المرتبط المصري للمحترفين لكرة السلة اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي مباراة الذهاب بين كلا الفريقين التي أقُيمت يوم الثلاثاء الماضي خسر الأهلي أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 75-61، ويُقام لقاء العودة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وفي هذه المباراة يحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في مباراتي المرتبط والرجال من أجل حسم بطاقة التأهل للنهائي.

مباراة سموحة وسبورتنج

كما تُقام اليوم مباراة العودة أيضًا بين فريقي سموحة وسبورتنج في دوري المرتبط المصري لكرة سلة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وكان قد فاز فريق سبورتنج أمام سموحة بنتيجة 89-69 في مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري المحترفين لكرة السلة يوم الثلاثاء الماضي.

مواعيد مباريات اليوم الخميس كرة القدم

مواعيد مباريات دوري نجوم العراق

الساعة 8:30 مباراة القوة الجوية * الشرطة

الساعة 3:00 مباراة الميناء * القاسم

الساعة 3:00 مباراة الطلبة * الكهرباء

الساعة 3:00 مباراة الزوراء * نفط الوسط

مواعيد مباريات دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين

الساعة 5:30 مباراة البطائح * الشارقة تُقام على أرض ملعب خالد بن محمد

مواعيد مباريات دوري المناصير الأردني للمحترفين

الساعة 4:00 مباراة معان * سحاب

مواعيد مباريات الدوري البرازيلي A

الساعة 00:00 مباراة كروزيرو * فاسكو دي جاما

الساعة 02:30 مباراة فلومينينسي * ساو باولو