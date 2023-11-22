الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد عودة أوريلين تشواميني إلى مباريات ريال مدريد

أوريلين تشواميني
أوريلين تشواميني

يحوم الغموض حول موعد عودة النجم الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وتعرض أوريلين تشواميني لإصابة قوية في مشط قدمه اليسرى، خلال مشاركته في مباراة الريال أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز النادي الملكي بنتيجة 2-1.

موعد عودة أوريلين تشواميني إلى مباريات ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإنه من المتوقع أن يتعافى أوريلين تشواميني من إصابته ويعود إلى تدريبات ومباريات ريال مدريد في منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إصابة تشواميني لم تحتاج إلى عملية جراحية، ولكنه خضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابته لمدة شهر ونصف قبل أن يعود للملاعب مجددًا.

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وبدأ تشواميني مسيرته ضمن صفوف شباب نادي جيروندان بوردو، وانتقل منه لشباب فريق بوردو تحت 17 عامًا في صيف 2015، وتدرج في المراحل العمرية بالنادي ثم صعد لفريق الرديف في صيف 2017، ولعب معهم لمدة موسم قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2018، ولعب موسمًا ونصف مع الفريق ثم انضم لموناكو في يناير 2020، ولعب مع الفريق سنتين ونصف ثم انتقل لريال مدريد.

ولعب تشواميني 197 مباراة طوال مسيرته الاحترافية وسجل 10 أهداف وصنع 12 لزملائه.

وعلى مستوى المنتخب الفرنسي، لعب تشواميني مع المراحل العمرية للمنتخب، قبل أن يشارك للمرة الأولى بقميص منتخب فرنسا الأول في 1 سبتمبر 2021، أمام منتخب البوسنة في تصفيات كأس العالم 2022، ومنذ ذلك الحين لعب 29 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع آخر لزملائه.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره قادش، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الريال ضد قادش في الدوري الإسباني، يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، خلف جيرونا صاحب الصدارة بفارق نقطتين فقط.

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