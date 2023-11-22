الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التاريخ ينصف موناكو قبل مواجهة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وموناكو

تنطلق يوم الجمعة المقبل، قمة نارية بين ناديي باريس سان جيرمان وموناكو في بطولة الدوري الفرنسي.

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لخوض مواجهة قوية أمام نظيره موناكو، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تُقام مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت المكة المكرمة.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وموناكو

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وموناكو قبل القمة المرتقبة في الدوري الفرنسي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون المباراة المرتقبة رقم 110 في تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وموناكو في جميع المسابقات.

- وتقابل الفريقان في 109 مباراة من قبل، حقق خلالهم باريس سان جيرمان الفوز في 34 مباراة، مقابل 48 انتصارًا لفريق موناكو، بينما تعادلا في 27 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو باريس سان جيرمان 127 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 142 هدفًا من لاعبي موناكو.

- ولم يحقق فريق باريس سان جيرمان الفوز في آخر ثلاث مباريات أمام موناكو، والتي جاءت في الدوري الفرنسي.

- وفي موسم 2021-2022، حقق باريس سان جيرمان الفوز في مباراة الدور الأول بهدفين نظيفين، قبل أن يخسر بثلاثية دون رد في مباراة الدور الثاني.

- وفي موسم 2022-2023 الماضي، وقع باريس سان جيرمان في فخ التعادل بنتيجة 1-1 في مباراة الدور الأول، قبل أن يخسر بنتيجة 1-3 في مباراة الدور الثاني.

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ترتيب باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان حاليًا جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، حيث حقق 8 انتصارات وثلاث تعادلات وهزيمة واحدة، ليتفوق على نيس صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

- بينما يتواجد فريق موناكو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، بعد خوض 12 جولة، حيث حقق 7 انتصارات وثلاث تعادلات، بينما تلقى هزيمتين.

باريس سان جيرمان موناكو تاريخ مواجهات الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان وموناكو

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