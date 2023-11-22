موعد حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2023 والمرشحين ورابط التصويت، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، لمعرفة اللاعبين الأفضل خلال عام 2023 الجاري.

موعد حفل توزيع جوائز جلوب سوكر

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2023، يوم 19 يناير المقبل.

محمد صلاح على رأس المُرشحين لجوائز جلوب سوكر

وتواجد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة اللاعبين المُرشحين لجائزة الأفضل خلال عام 2023، في القائمة التي تضم 30 لاعبًا، كذلك يتواجد "مو" ضمن قائمة اللاعبين المُرشحين لجائزة اللاعب المفضل لدى الجماهير.

وكان محمد صلاح قد توّج بجائزة لاعب العام باختيار الجماهير، وذلك في حفل جوائز جلوب سوكر في دبي في عام 2022 الماضي.

كما يتنافس محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني، على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط والمقدمة من "جلوب سوكر". لمطالعة أسماء المُرشحين من هنا.

كذلك اختير النادي الأهلي ضمن قائمة الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادٍ بالشرق الأوسط رفقة كلًا من: "الدخيل القطري، الهلال السعودي، اتحاد جدة السعودي، النصر السعودي، الريان القطري، الشباب السعودي، شباب الأهلي الإماراتي".

رابط تصويت جوائز جلوب سوكر

يمكن للجماهير التصويت لجوائز جلوب سوكر من خلال الموقع الإلكتروني من خلال الـ ضغط هنا.

مراحل تصويت جوائز جلوب سوكر

وبدأت المرحلة الأولى من التصويت لجوائز جلوب سوكر، منذ أمس الموافق 21 نوفمبر وتستمر حتى السابع من ديسمبر.

ويمكن خلالها للجماهير التصويت على إجمالي 172 مرشحًا مقسمين إلى 11 فئة رئيسية للجوائز و60 مرشحًا مقسمين إلى 4 فئات جوائز رقمية.

ويندمج المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات في كل فئة مع القائمة المختصرة للمرشحين النهائيين الذين سينتقلون للجولة الثانية.

بينما تبدأ الجولة الثانية من التصويت يوم 12 ديسمبر المقبل، وتستمر حتى 28 ديسمبر.

وسيتم خلالها إدراج القائمة المختصرة لكل فئة مختارة في الجولة الأولى للجمهور للتصويت على المرشحين النهائيين المفضلين لديهم.

وفي الجولة الثانية والأخيرة ستشارك لجنة تحكيم جلوب سوكر في حساب النتيجة النهائية، إذ يبلغ تصويت لجنة التحكيم 75%، فيما يبلغ تصويت الجمهور 25%.