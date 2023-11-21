"جلوب سوكر" تعلن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب وسط وحارس مرمى بالعالم 2023

كشفت جلوب سوكر أسماء المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب وسط ملعب في العالم عن عام 2023.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز جلوب سوكر، يوم 19 يناير المقبل.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب وسط ملعب في العالم 2023 كالآتي: "نيكولو باريلا، إنتر، جود بيلينجهام، ريال مدريد، كيفن دي بروين، مانشستر سيتي، إلكاي جوندوجان، برشلونة، لوكا مودريتش، ريال مدريد، مارتن أوديجارد، أرسنال، بيدري، برشلونة، ديكلان رايس، أرسنال، رودري، مانشستر سيتي، بيرناردو سيلفا، مانشستر سيتي.

فيما جاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2023 كالآتي: "ياسين بونو، الهلال السعودي، ديوجو كوستا، بورتو البرتغالي، تيبو كورتوا، ريال مدريد، جيانلويجي دوناروما، باريس سان جيرمان، إديرسون موراييس، مانشستر سيتي، مايك مايجنان، ميلان، أندريه أونانا، مانشستر يونايتد، أرون رامسديل، أرسنال، يان سومير، إنتر، مارك أندريه تيرشتيجن، برشلونة.

مراحل تصويت جلوب سوكر

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من التصويت اليوم 21 نوفمبر وتستمر حتى السابع من ديسمبر.

ويمكن خلالها للجماهير التصويت على إجمالي 172 مرشحًا مقسمين إلى 11 فئة رئيسية للجوائز و60 مرشحًا مقسمين إلى 4 فئات جوائز رقمية، ويمكن للجماهير التصويت من خلال الموقع الإلكتروني.

ويندمج المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات في كل فئة مع القائمة المختصرة للمرشحين النهائيين الذين سينتقلون للجولة الثانية.

وتبدأ الجولة الثانية من التصويت يوم 12 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 28 ديسمبر.

وسيتم خلالها إدراج القائمة المختصرة لكل فئة مختارة في الجولة الأولى للجمهور للتصويت على المرشحين النهائيين المفضلين لديهم.

وفي الجولة الثانية والأخيرة ستشارك لجنة تحكيم جلوب سوكر في حساب النتيجة النهائية، إذ يبلغ تصويت لجنة التحكيم 75% فيما يبلغ تصويت الجمهور 25%.