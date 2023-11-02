وكيل أعمال تشواميني يتحدث عن إصابته أمام برشلونة

كشف جوناثان كيبي، وكيل أعمال الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، عن تفاصيل إصابته أثناء مباراة برشلونة بالدوري الإسباني.

وتعرض تشواميني لكسر في مشط القدم أثناء مشاركته في مباراة ريال مدريد وبرشلونة بالجولة الـ11 لبطولة الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

وقال كيبي في تصريحات لشبكة ذا أثلتيك: "تشواميني شعر بآلام في الشوط الأول ولكن خلال المباراة الأمور ازدادت سوءًا".

واستطرد: "لم يقل أي شيء لأن الفريق كان خاسرًا، وهو أراد تحقيق الفوز ولكنه لم يكن يعلم بطبيعة الإصابة، لأنه عندما تلعب لا تشعر بالإصابة، الأمر يبدأ عندما تتوقف".

وتلقى بابلو جافي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، اتهامًا بالتسبب في إصابة تشواميني خلال مباراة الكلاسيكو، ولكن اللاعب برأه عبر حسابه على تويتر، قائلًا: "هذا ليس خطأ جافي، لقد تعرضت للإصابة في نهاية الشوط الأول".

وبدأ تشواميني مسيرته ضمن صفوف شباب نادي جيروندان بوردو، وانتقل منه لشباب فريق بوردو تحت 17 عامًا في صيف 2015، وتدرج في المراحل العمرية بالنادي ثم صعد لفريق الرديف في صيف 2017، ولعب معهم لمدة موسم قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2018، ولعب موسمًا ونصف مع الفريق ثم انضم لموناكو في يناير 2020، ولعب مع الفريق سنتين ونصف ثم انتقل لريال مدريد.

ولعب تشواميني 197 مباراة طوال مسيرته الاحترافية وسجل 10 أهداف وصنع 12 لزملائه.

وعلى مستوى المنتخب الفرنسي، لعب تشواميني مع كافة المراحل العمرية للمنتخب، قبل أن يشارك للمرة الأولى بقميص منتخب فرنسا الأول في 1 سبتمبر 2021، أمام منتخب البوسنة في تصفيات كأس العالم 2022، ومنذ ذلك الحين لعب 29 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع آخر لزملائه.