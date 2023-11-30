الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري أبطال إفريقيا|جرعة تطعيمات للاعبي الأهلي قبل السفر إلى تنزانيا

طبيب الأهلي مع اللاعبين
طبيب الأهلي مع اللاعبين

 حرص الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على منح لاعبي الفريق جرعة تطعيمات ضد الملاريا، قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.


ومنح طبيب الفريق اللاعبين جرعة التطعيمات في إطار الإجراءات الوقائية المتعبة، وفي ضوء الاستعداد للمباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل.


وخاض الأهلي مرانه الأخير صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد مباراة سموحة الأخيرة في بطولة الدوري.


وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين أكد خلالها على أهمية التركيز الشديد وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.


وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

«طاهر» و«تاو» يشاركان في التدريبات الجماعية

طاهر محمد، وبيرسي تاو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، شاركا في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش بعد تعافيهما من الإصابة.


واشتكى طاهر من إصابة بكدمة في كاحل القدم، فيما تعرض تاو لكدمة في العضلة الأمامية، وانتظم الثنائي في تدريبات الفريق بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي قاما بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.


وخاض الأهلى مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى تنزانيا استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز التي تقام يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وكان الأهلي قد افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد السلام.


وأغلق الأهلي ملف بطولة الدوري الممتاز، وبدأ الفريق التحضير اليوم لمباراة يانج افريكانز حيث خاض مرانه صباحا على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، قبل السفر إلى تنزانيا عصر اليوم.

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