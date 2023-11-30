مران الأهلي| محاضرة كولر ومشاركة رباعي الحراس وانتظام طاهر محمد طاهر

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خاض مرانه الختامي بالقاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى تنزانيا عصر اليوم؛ استعدادا لمباراة يانج أفريكانز المقرر لها مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وأجرى لاعبو الفريق عمليات الإحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تدريبات الكرة والتي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي.

وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف رباعي حراسة المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وشارك طاهر محمد وبيرسي تاو في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة.

وعقد كولر جلسات مع الجهاز المعاون له لمواصلة التحضير لمباراة يانج أفريكانز.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد السلام.

وأغلق الأهلي ملف بطولة الدوري الممتاز، وبدأ الفريق التحضير اليوم لمباراة يانج أفريكانز حيث خاض مرانه صباحا على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، قبل السفر إلى تنزانيا عصر اليوم.

مران الأهلي| «طاهر» و«تاو» يشاركان في التدريبات الجماعية

وشارك طاهر محمد، وبيرسي تاو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش بعد تعافيهما من الإصابة.

واشتكى طاهر من إصابة بكدمة في كاحل القدم، فيما تعرض تاو لكدمة في العضلة الأمامية، وانتظم الثنائي في تدريبات الفريق بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي قاما بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وخاض الأهلى مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى تنزانيا استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز التي تقام يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد السلام.

وأغلق الأهلي ملف بطولة الدوري الممتاز، وبدأ الفريق التحضير اليوم لمباراة يانج افريكانز حيث خاض مرانه صباحا على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، قبل السفر إلى تنزانيا عصر اليوم.