اليوم.. بعثة الأهلى تطير إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز وغياب السداسى

تغادر بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، اليوم الخميس، على متن طائرة خاصة إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز المقرر لها في السادسة مساء السبت المقبل فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال إفريقيا.

ويختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قائمة الفريق التي ستغادر مطار القاهرة، وتشهد استمرار غياب الفرنسي أنتوني موديست والمغربي رضا سليم والتونسي محمد الضاوي كريستو ومحمود متولي وكريم نديفيد للإصابة، بينما يعود محمود كهربا بعد استبعاده من مباراة سموحة في الدوري لتنفيذ عقوبة إيقافه من قبل لجنة الانضباط.

وأنهى الجهاز الإدارى، بقيادة خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، كل الأمور الخاصة بالسفر والتأشيرات وحجز الفندق بتنزانيا والطائرة الخاصة التي ستنقل الفريق خلال رحلة السفر من القاهرة إلى دار السلام.

كما أنهى مدير الكرة بالنادي الأهلي كل الأمور الخاصة برحلة السفر، حيث سيخوض الفريق الأحمر مرانًا وحيدًا هناك على الملعب الذى يستضيف المباراة.

فحص طبى لبيرسي تاو قبل السفر وغياب موديست ونيدفيد ورضا

ورفض بيبو السفر قبل بعثة الفريق بـ48 ساعة كالمتعاد قبل كل مباراة خارج مصر وذلك لانشغاله بمباراة سموحة، وأيضًا أن الفريق كان منذ فترة قريبة متواجدًا في تنزانيا لمواجهة سيمبا في الدوري الإفريقي، وبالتالى لضيق الوقت بعد مواجهة سموحة فإن الأفضل خوض مران وحيد هناك غدًا الجمعة قبل مواجهة يانج أفريكانز.

ومن المقرر ألا تخرج قائمة الأهلى لتلك الرحلة عن محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ومحمد هانى وأكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامى ربيعة وعلى معلول وكريم الدبيس ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور ومحمد مجدى أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبيرسى تاو وصلاح محسن ومحمود كهربا وأحمد نبيل كوكا.

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفنى، بقيادة مارسيل كولر، الموقف النهائى لبيرسى تاو الذى يعانى شدًا فى العضلة الخلفية تسبب فى غيابه عن مواجهة سموحة على هامش المران اليوم قبل التوجه إلى مطار القاهرة، حيث تأكد غياب محمود متولى ورضا سليم ومحمد الضاوى كريستو وكريم نيدفيد وأنتونى موديست وطاهر محمد طاهر للإصابة.