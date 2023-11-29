بعد التعادل مع سموحة.. تفاصيل اجتماع الخطيب مع كولر ولجنة التخطيط

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، اجتماعًا اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبحضور حسام غالي، عضو مجلس الإدارة.

شهد الاجتماع مناقشة الأمور الخاصة بالفريق الأول على مدار الفترات الماضية، وعلى رأسها أسباب تباين المستوى والنتائج، وحالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة في الموسم الماضي، وعدم التركيز لدى بعض العناصر، كما أن الأداء لا يتوافق مع طموحات النادي ومحبيه.

ثم عقد الكابتن محمود الخطيب اجتماعًا آخر مع مارسيل كولر المدير الفني، وخالد بيبو مدير الكرة، وتحدث بوضوح عن كل الملفات المتعلقة بمنظومة العمل وتطبيق اللوائح، فضلًا عن الأسباب التي جعلت الفريق لا يقدم المردود المنتظر، وشدد على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي سريعًا، وخلق دوافع جديدة، وتقديم ما يليق بالأهلي وقدرات لاعبيه وجهازهم الفني.

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تأجيل مباراة زد والأهلي في دوري نايل

على صعيد آخر، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة زد إف سي والأهلي المقرر إقامتها في الجولة الثامنة بدوري نايل لموعد لاحق بدلًا من إقامتها يوم 6 ديسمبر.

جاء القرار بسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتعديل موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وقرر "كاف"، إقامة المباراة يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر بدلًا من السبت 9 ديسمبر.

كان الأهلي قد تعادل مع سموحة سلبيًا أمس الثلاثاء ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بدوري الأبطال

من المقرر أن يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره يانج أفريكانز التنزاني، مساء السبت القادم 2 ديسمبر 2023، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الرابعة التي تضم كلًا من (شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني).

واستهل الأهلي دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة.