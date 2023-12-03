عاجل.. مباراة الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-12-2023 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة القدم بشكل دائم عن مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها مع إقامة مباريات كأس الكونفدرالية وانتظار مباراة الفرق المفضلة منها الزمالك.

نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الاحد 3-12-2023 والقنوات الناقلة لها الشاشات المتاحة لها.



مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-12-2023 والقنوات الناقلة



‏الزمالك.. مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية



موعد مباراة الزمالك ضد سوار

موعد مباراة الزمالك ضد سوار في تمام الساعة 21:00

مباراة سيخوخون ضد ديابل نوار في تمام الساعة 21:00

مباراة الهلال ضد مودرن فيوتشر في تمام الساعة 18:00

مباراة أكاديميكا لوبيتو ضد الإفريقي في تمام الساعة 18:00

مباراة دريمز ضد ريفيرز يونايتد في تمام الساعة 18:00

مباراة الملعب المالي ضد نهضة بركان في تمام الساعة 18:00

مباراة سوبر سبورت ضد اتحاد الجزائر في تمام الساعة 15:00

مباراة أبوسليم ضد ساجرادا إسبرانسا في تمام الساعة 15:00



يمكن مشاهدة بطولات كأس الكونفدرالية من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

الساعة 16:00 مباراة بورنموث -- أستون فيلا

الساعة 16:00 مباراة تشيلسي -- برايتون

الساعة 16:00 مباراة وست هام يونايتد -- كريستال بالاس

الساعة 16:00 مباراة ليفربول -- فولهام

الساعة 18:30 مباراة مانشستر سيتي -- توتنهام هوتسبير



مواعيد مباريات الدوري الإسباني الدرجة الأولى

الساعة 15:00 مباراة ريال مايوركا -- ديبورتيفو ألافيس

الساعة 17:15 مباراة ألميريا -- ريال بيتيس

الساعة 19:30 مبارا إشبيلية -- فياريال

الساعة 22:00 مباراة برشلونة -- أتلتيكو مدريد

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي الدرجة A

الساعة 13:30 مباراة ليتشي -- بولونيا

الساعة 16:00 مبارا فيورنتينا -- ساليرنيتانا

الساعة 16:00 مباراة أودينيزي -- هيلاس فيرونا

الساعة 19:00 مبارا ساسولو -- روما

الساعة 21:45 مباراة نابولي -- انتر ميلان



يمكن مشاهدة مباريات البطولات الدولية من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت المختصة بعرض مختلف البطولات الرياضية