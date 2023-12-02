السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ناشئات الطائرة تفوز بثلاثة أشواط أمام نيجيريا في افتتاح مباريات البطولة الأفريقية

منتخب ناشئات الطائرة
منتخب ناشئات الطائرة

نجح منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عاما في تحقيق فوزًا ثمينًا أمام نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة 3/0 ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة، المقامة حاليًا في نيجيريا، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الجاري، المؤهلة لبطولة العالم.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
26/24
25/18
25/15

ومن المقرر أن يواجه الفراعنة نظيره الكاميرون في الخامسة من مساء غدًا الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح  وجنا مبروك  ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا ومحمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.

الكاميرون أمام نيجيريا بطولة الأمم الإفريقية بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة

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