مواعيد مباريات اليوم السبت 2-12-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ريال مدريد ضد غرناطة في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم السبت 2-12-2023 والقنوات الناقلة

يرغب الملايين من عشق الساحرة المستديرة في معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت 2-12-2023 والقنوات الناقلة وهى كما يلي:-

مباريات دوري أبطال إفريقيا

- مباراة مازيمبي ضد صن داونز: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة جوانينج جالاكسي ضد سيمبا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة نواذيبو ضد بيراميدز: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة يانج أفريكانز ضد الأهلي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة النجم الساحلي ضد بترو أتلتيكو: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- مباراة أسيك ميموزا ضد الوداد: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مباريات الدوري الإنجليزي

- مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة برينتفورد ضد لوتون تاون: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة بيرنلي ضد شيفيلد يونايتد: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة نوتينجهام فورست ضد إيفرتون: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مباريات الدوري الإسباني

- مباراة جيرونا ضد فالنسيا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة أتلتيك بيلباو ضد رايو فاليكانو: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ريال مدريد ضد غرناطة: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة أوساسونا ضد ريال سوسييداد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

مباريات الدوري الإيطالي

- مباراة جنوى ضد إمبولي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة لاتسيو ضد كالياري: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة ميلان ضد فروسينوني: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

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