الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري نايل| مصطفى العش رجل مباراة الاتحاد السكندري وزد

مصطفى العش مدافع
مصطفى العش مدافع زد

حصد مصطفى العش، لاعب فريق زد إف سي، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وانتهت مباراة الاتحاد السكندري وزد بالتعادل السلبي، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة السابعة من بطولة دوري نايل موسم 2023-2024.

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زد يتعادل مع الاتحاد سلبيا بـ دوري نايل

وواصل زد إف سي احتفاظه بسجله خاليا من الهزائم في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم منذ انطلاق هذا الموسم.

وتعادل زد بدون أهداف مع مضيفه الاتحاد السكندري، اليوم الخميس، في المرحلة السابعة للمسابقة.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

وارتفع رصيد زد، الصاعد للدوري الممتاز، إلى 13 نقطة، بعدما حقق 3 انتصارات و4 تعادلات ليحتل المركز الثالث، علما بأنه الفريق الوحيد مع الأهلي (حامل اللقب)، الذي لم يتلق أي خسارة في البطولة حتى الآن هذا الموسم.

في المقابل، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، عقب تحقيقه 3 انتصارات و3 تعادلات وتلقيه خسارة وحيدة.

ومازال فريق زد، محافظا على سجله خاليا من الهزائم حتى الآن، بعد مرور 7 جولات رفقة الأهلي، إلا أن المارد الأحمر، يمتلك بعض المباريات المؤجلة.

على صعيد آخر، أعلنت رابطة الأندية المحترفة، إجراء تعديلات على بعض مواعيد مباريات الجولة التاسعة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وتضمنت هذه التعديلات، إقامة مباراة الزمالك مع المصري، في تمام السابعة مساء الخميس الموافق 14 ديسمبر المقبل 2023، وذلك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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