عاجل.. مواعيد مباريات اليوم السبت 2-12-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 2-12-2023 والقنوات الناقلة محور اهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم، وذلك للاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليًا، ويتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم في مختلف دول العالم.

مواعيد مباريات اليوم السبت 2-12-2023 والقنوات الناقلة

ويستعرض "الدستور" للقراء من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم السبت 2-12-2023 والقنوات الناقلة عبر القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة البطولات المحلية والدولية المقامة حاليًا في مختلف دول العالم وهي كما يلي:

مباريات دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة نادي مازيمبي الكونغولي ضد نادي ماميلو صن داونز الجنوب أفريقي في تمام الساعة الثالثة عصرًا ويذاع عبر شاشة Bein Sports القطرية.

موعد مباراة نادي جوانينغ غالاكسي بوتسوانا ضد نادي سيمبا التنزاني في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويذاع عبر شاشة Bein Sports القطرية.

موعد مباراة نادي نوازيبو الموريتاني ضد نادي بيراميدز المصري في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويذاع عبر شاشة Bein Sports القطرية.

موعد مباراة نادي يانغ افريكانو التنزاني ضد نادي الأهلي المصري في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويذاع عبر شاشة Bein Sports القطرية.

موعد مباراة نادي النجم الساحلي التونسي ضد نادي بيترو أتليتكو الأنغولي في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويذاع عبر شاشة Bein Sports القطرية.

موعد مباراة نادي اسيك ميموزا الساحل العاجي ضد نادي الوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويذاع عبر شاشة Bein Sports القطرية.



مباريات الدوري الانجليزي الممتاز

موعد مباراة نادي آرسنال ضد نادي وولفرها مبتون في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويذاع عبر شاشة Bein Sports القطرية.

موعد مباراة نادي برينتفود ضد نادي لوتون تاون في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويذاع عبر شاشة Bein Sports القطرية.

موعد مباراة نادي بيرنلي ضد نادي شيفيلد يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويذاع عبر شاشة Bein Sports القطرية.

موعد مباراة نادي نوتنجهام فورست ضد نادي إيفرتون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويذاع عبر شاشة Bein Sports القطرية.

موعد مباراة نادي نيوكاسل يونايتد ضد نادي مانشستر يونايتد في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويذاع عبر شاشة Bein Sports القطرية.

مباريات الدوري الإسباني

موعد مباراة نادي جيرونا ضد نادي فالنسيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويذاع عبر شاشة Bein Sports القطرية.

موعد مباراة نادي أتليك بيلباو ضد نادي رايو فاليكانو في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، ويذاع عبر شاشة Bein Sports القطرية.

موعد مباراة نادي ريال مدريد ضد نادي غرناطة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويذاع عبر شاشة Bein Sports القطرية.