معتمد جمال يحفّز لاعبي الزمالك قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي

عقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مهمة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء الأربعاء، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث معتمد مع اللاعبين عن الأحداث الأخيرة الخاصة بمواعيد المباريات للفريق وتأجيل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري وتقديم موعد مباراة ساجرادا، و طالبهم بعدم الانشغال بهذه الأمور والتركيز فقط في التدريبات بجدية.

وأكد القائم بأعمال المدير الفني في حديثه مع اللاعبين ضرورة الاستعداد بجدية لمواجهة السبت أمام ساجرادا الأنجولي، من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة مسيرة الانتصارات في الكونفدرالية والوصول للنقطة التاسعة.

وشدد معتمد جمال خلال حديثه على ثقته في إمكانيات وخبرات لاعبي الزمالك في التعامل مع أي مباراة، وفي نهاية الجلسة شرح بعض الأمور الفنية التي سيتم التدريب عليها في مران اليوم استعداداً للمباراة المرتقبة أمام بطل أنجولا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتلقى نادي الزمالك خطاباً رسميا من رابطة الأندية يفيد بتأجيل مباراة الفريق الكروي الأول أمام الاتحاد السكندري التي كان مقررًا لها غداً في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، لأجل غير مسمى.

يأتي قرار تأجيل لقاء الاتحاد السكندري بناء على طلب نادي الزمالك، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعديل موعد مباراة الأبيض أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام يوم السبت الموافق التاسع من ديسمبر، في السادسة على ملعب السلام، بدلاً من إقامتها يوم الأحد 10 ديسمبر الجاري.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.