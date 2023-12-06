الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد سليمان يدعم لاعبي الزمالك قبل مباراة ساجرادا في الكونفدرالية

أحمد سليمان
أحمد سليمان

حرص أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، المشرف على الكرة على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

يأتي ذلك من أجل دعم ومساندة الفريق قبل المواجهة المقبلة أمام ساجرادا الأنجولي واطمأن أحمد سليمان من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق على كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة بالاستعداد للقاء بطل أنجولا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مهمة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة ساجرادا الأنجولي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث معتمد مع اللاعبين عن الأحداث الأخيرة الخاصة بمواعيد المباريات للفريق وتأجيل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري وتقديم موعد مباراة ساجرادا، وطالبهم بعدم الانشغال بهذه الأمور والتركيز فقط في التدريبات بجدية.

وأكد القائم بأعمال المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضرورة الاستعداد بجدية لمواجهة السبت أمام ساجرادا الأنجولي، من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة مسيرة الانتصارات في الكونفدرالية والوصول للنقطة التاسعة.

وشدد معتمد جمال خلال حديثه على ثقته في إمكانيات وخبرات لاعبي الزمالك في التعامل مع أي مباراة، وفي نهاية الجلسة شرح بعض الأمور الفنية التي سيتم التدريب عليها في مران اليوم استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام بطل أنجولا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك أحمد سليمان سليمان كأس الكونفدرالية الإفريقية الكونفدرالية الكونفدرالية الافريقية

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تُحذر المواطنين من ظاهرتين جويتين غدًا الخميس

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطيني.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" في دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية