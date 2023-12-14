الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. الزمالك يتنافس اليوم.. مواعيد مباريات الخميس 14-12-2023 والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

يكثر البحث عن مواعيد مباريات اليوم خاصة في ظل المنافسات القادمة حاليا في مختلف البطولات والدوريات ومنها الدوري المصري وتصفيات كأس العالم.

 

في التقرير التالي نرصد مواعيد مباريات اليوم الخميس 14-12-2023 والقنوات الناقلة.


مباريات الدوري المصري

مباراة البنك الأهلي - الجونة الساعة  16:00
مباراة مودرن فيوتشر -  سيراميكا الساعة 16:00
مباراة بيراميدز - بلدية المحلة  الساعة 20:00

مباراة الزمالك والمصري 

مباراة المصري - الزمالك الساعة  20:00

مشاهدة مباريات الدوري من خلال مجموعة قنوات on time sports المتخصصة في عرض مباريات الكرة المصرية.

 

تردد قناة ontime sport على القمر الصناعي نايل سات 


التردد 11861
الاستقطاب رأسي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6 
 

مواعيد مباريات الدوري السعودي

ملاراة الشباب - الفيحاء  الساعة 20:00

 

مباريات تصفيات كأس العالم بأفريقيا

 

مباراة الكاميرون - غانا الساعة 21:00
مباراة السنغال  - تونس  الساعة  21:00

الزمالك يصرف للاعبين مكافأة الفوز بثلاث مباريات فى الكونفيدرالية

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 بمشاركة الأهلي المصري.. وموعد إقامة البطولة

ليفربول اليوم.. مباريات الدوري الأوروبي

الساعة19:45 مباراة روما -  شيريف تيراسبول

الساعة 19:45 مباراة  سلافيا براغ - سيرفيت 
الساعة 19:45 مباراة  سانت جيلواز -  ليفربول 
الساعة 19:45 مباراة  لاسك لينز - تولوز 
الساعة 19:45 مباراة باير ليفركوزن - مولده 
الساعة 19:45 مباراة كارباغ اغدام - هاكن 
الساعة 19:45 مباراة رين  فياريال


مباريات الدوري البرازيلي


مباراة فلامنجو - أتلتيكو مينيرو الساعة  23:00
يمكن مشاهدة مباريات الدوريات الأوروبية والبرازيل من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت المتخصص الرسمي لعرض المباريات والبطولات ويمكن تنزيل قناة بي إن سبورت المفتوحة على جهازك من التردد التالي.

تردد قناة  beIN Sports المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات 

التردد  12604

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-12-2023 في دوري أبطال أوروبا والدوريات العربية

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14-12-2023 مباراة الزمالك مباراة الزمالك والمصري تصفيات كأس العالم إفريقيا ليفربول مباريات الدورى الاوروبي

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