الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 بمشاركة الأهلي المصري.. وموعد إقامة البطولة

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية 2023

يتسأل عشاق الساحرة المستديرة عن جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 والذي يعد المرة الأولى التي تنظمها فيه المملكة العربية السعودية في مدينة جدة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية والمير عبد الله فيصل وبمشاركة 7 أندية عربية وأجنبية.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023

يشارك نادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية عقب فوزه على نادي الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في بطولة دوري أبطال افريقيا حيث جاء جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 كما يلي:-

المباراة 1: يوم 12 ديسمبر 2023 مباراة نادي الاتحاد السعودي ضد نادي أوكلاند سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءا.

المباراة 2: يوم 15 ديسمبر 2023 مباراة نادي الأهلي المصري ضد النادي الفائز (الاتحاد، أوكلاند سيتي)  في تمام الساعة التاسعة مساءا.

المباراة 3: يوم 15 ديسمبر 2023 مباراة نادي ليون المكسيكي ضد نادي أوراوا ريدز ديموزنز الياباني في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا.

المباراة 4: يوم 18 ديسمبر 2023 مباراة نادي  ضد نادي فلومينيسي البرازيلي ضد الفائز (الأهلي، الاتحاد، أوكلاند) في تمام الساعة التاسعة مساءا.

المباراة 5: يوم 19 ديسمبر 2023 مباراة نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي ضد الفائز (ليون، أوراورا)  في تمام الساعة التاسعة مساءا.
المباراة 6: يوم 12 ديسمبر 2023 مباراة نادي الفائز في المباراة 4 ضد الفائز ضد مباراة 5 ضد نادي أوكلاند سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءا.

خالد مرتجى رئيسًا لبعثة الأهلى فى كأس العالم للأندية

الأهلى يبدأ استعداداته للمشاركة فى كأس العالم للأندية

الأندية المشاركة في كأس العالم للاندية 2023

يشارك في بطولة كأس العالم للاندية 2023 نحو 6 أندية تنظمها فيه المملكة العربية السعودية في مدينة جدة خلال شهر ديسمبر 2023 وهى كما يلي:-

  • نادي الأهلي المصري بطل افريقيا.
  • نادي الاتحاد السعودي البلد المضيفة البطولة.
  • نادي مانشستر سيتي بطل أوروبا.
  • نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني: بطل آسيا.
  • نادي كلوب ليون المكسيكي: بطل كونكاكاف.
  • نادي أوكلاند يستي النيوز لندي: بطل أوقيانوسيا.
  • نادي فلومينينسي البرازيلي: بطل أمريكيا الجنوب.

تقام بطولة خلال الفترة من يوم 12 - 22 ديسمبر لمدة 10 أيام على الأراضي السعودية.

 

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