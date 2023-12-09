الأهلي يبدأ استعداداته للمشاركة في كأس العالم للأندية

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم تحضيراته لكأس العالم للأندية التي تقام في السعودية خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

وخاض الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، والذي بدأ بمحاضرة مطولة من مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع اللاعبين.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة شباب بلوزداد أمس بدوري أبطال إفريقيا تدريبات استشفائية، فيما شارك باقي اللاعبين في وحدات تدريبية متنوعة داخل التتش.

وأدى مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل محمود متولي ورضا سليم لاعبا الفريق تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش مران الفريق اليوم، حيث قام لاعبا الفريق بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وأغلق الأهلي ملف دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت بعد انتهاء مباراة شباب بلوزداد التي أقيمت أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وبدأ الفريق تحضيراته لبطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي أولى مبارياته في البطولة يوم ١٥ ديسمبر الجاري مع الفائز من اتحاد جدة السعودي ومونتيري المكسيكي.

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بفرمان كولر.. الأهلي يستأنف تدريباته قبل السفر إلى السعودية

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي اليوم، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي تقام في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر.

وتراجع السويسري مارسيل كولر المدير الفني عن منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب التعادل السلبي أمام شباب بلوزداد الجزائري واكتفى بمنح اللاعبين راحة غدًا فقط.

خاض لاعبو المارد الأحمر الذين شاركوا في مباراة شباب بلوزداد الجزائري أمس الجمعة مرانًا استشفائيًا خفيفًا اليوم السبت على أن يخوض باقي اللاعبين مرانًا قويًا في إطار تحضيرات الفريق لمنافسات كأس العالم للأندية.

وسيعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة هامة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم لتصحيح أخطاء مباراة شباب بلوزداد التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل سلبًا في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الأحد في إطار البرنامج الموضوع للفريق استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسفر إلى المملكة العربية السعودية يوم الإثنين المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

