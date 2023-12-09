السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بفرمان كولر.. الأهلي يستأنف تدريباته قبل السفر إلى السعودية

مران الأهلي
مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي اليوم، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي تقام في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر.

وتراجع السويسري مارسيل كولر المدير الفني عن منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب التعادل السلبي أمام شباب بلوزداد الجزائري واكتفى بمنح اللاعبين راحة غدًا فقط.

خاض لاعبو المارد الأحمر الذين شاركوا في مباراة شباب بلوزداد الجزائري أمس الجمعة مرانًا استشفائيًا خفيفًا اليوم السبت على أن يخوض باقي اللاعبين مرانًا قويًا في إطار تحضيرات الفريق لمنافسات كأس العالم للأندية.

وسيعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة هامة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم لتصحيح أخطاء مباراة شباب بلوزداد التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل سلبًا في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الأحد في إطار البرنامج الموضوع للفريق استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسفر إلى المملكة العربية السعودية يوم الإثنين المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية

ويلعب الفريق الأول بالنادي الأهلي يوم الجمعة المقبل أمام الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزلندي، إذ يلتقي الفريق السعودي مع بطل نيوزلندا في الثامنة مساء يوم 12 من ديسمبر على أن يلعب الفائز من تلك المباراة أمام الأهلي يوم 15 من الشهر ذاته.

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