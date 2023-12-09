السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يواجه الزمالك في مباراة سوبر كرة اليد بصالة الشيخ زايد بالفجيرة

الأهلي والزمالك يلتقيان
الأهلي والزمالك يلتقيان في مباراة السوبر

تستضيف صالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة بالإمارات في الرابعة مساء اليوم مباراة السوبر المصري لكرة اليد بين القطبين الأهلي والزمالك بقيادة تحكيمية لمليوس رازنا توفيتش وإيفان بافيسيفيتش من دولة مونتينيجرو وتقام المباراة تحت الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة.

الفريقان التقيا يوم الثلاثاء الماضي في بطولة الدوري المحلي وفاز الأهلي بنتيجة 25 -24 لذلك يسعى الأهلي لتأكيد تفوقه بينما يسعى الزمالك للثأر وتحقيق أول بطولة هذا الموسم .

وتواجد الفريقان في الإمارات يوم الخميس الماضي وأدى كل منهما تدريبين ركز خلالهما الإسباني ديفيد ديفيز  المدير الفني للأهلي وأحمد رمضان " هتلر " المدير الفني للزمالك على النواحي التكنيكية خاصة أن كل فريق يعتبر كتابا مفتوحا أمام الأخر وكل مدرب يعرف كل شيىء عن الفريق الأخر.

ديفيد وهتلر قدما الشكر لدولة الإمارات وإمارة الفجيرة على استضلفة مباراة السوبر وأكد ديفيد ديفيز أن مواجهات الأهلي والزمالك دائمًا ما تكون صعبة وقوية لأنها تعد كلاسيكو كرة اليد المصرية لذلك يتمنى أن تخرج المباراة بصورة مشرفة لكرة اليد المصرية.

فريق الأهلي

قائمة الأهلي لمباراة السوبر

ديفيد ديفيز المدير الفني للأهلي اختار ١٧ لاعبا لمباراة السوبر و هم : إبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر محمد وأحمد هشام وعمر خالد وعبد العزيز إيهاب وعبد الرحمن علي وعمر سامي وأحمد مصطفي ومحسن رمضان ومحمد مجدي وأحمد محمد راضي ومحمد إبراهيم وسيف هاني وعبد الرحمن طه ونبيل شريف ومحمد سليمان.

هتلر يثق في لاعبي الزمالك 

من جانبه أكد أحمد رمضان " هتلر " أن الهدف الأساسي من المباراة هو تقديم أداء يليق بكرة اليد المصرية مشيرا إلى أن فريقه جاهز لمباراة السوبر وأنه يثق في قدرة لاعبيه على تقديم عرض قوي وحصد اللقب.

أحمد رمضان هتلر المدير الفني للزمالك اختار  ١٨ لاعبا لمباراة السوبر وهم : محمود خليل فلفل وهشام السبكي وأحمد وليد وأحمد الأحمر ومؤمن زكي وأحمد حسام ومحمد علاء السيد ومحمد هشام البسيوني وأحمد مؤمن صفا ومازن رضا وأحمد سامح ومحمد عبدالغني وهشام صلاح وخالد وليد و شادي خليل وأكرم يسري ومحمد ياسين وزياد مهند حشاد .

فريق الزمالك
سوبر كرة اليد الاهلى الزمالك الإسباني ديفيد ديفيز أحمد رمضان هتلر

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