الأهلي يواجه الزمالك الليلة في ختام الدور الأول لدوري المحترفين لكرة اليد

يلتقي فريقي الأهلى والزمالك، في الثامنة مساء اليوم بالصالة المغطاة بالعاصمة الادارية، في مباراة القمة فى الأسبوع الخامس عشر والأخير للدور الأول لبطولة دورى المحترفين لكرة اليد.

الأهلى يدخل مباراة الليلة، منفردا بصدارة ترتيب دورى المحترفين برصيد 42 نقطة، يليه الزمالك برصيد 38 نقطة ويحتل البنك الأهلى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، يليه طلائع الجيش رابعا برصيد 30 نقطة، ثم سبورتنج خامسا برصيد 27 نقطة.

مباراة الليلة ستكون بروفة قوية، لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها يوم 9 ديسمبر المقبل في صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات، برعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة.

الفجيرة تستعد لمباراة السوبر المصري

ويتزامن موعد المباراة مع احتفالات الإمارات، باليوم الوطني الثاني والخمسين، لذلك ستكون هناك احتفالات فنية وفلكلورية خارج الصالة، التي سوف تستضيف البطولة ورفع أعلام الدولتين على صالة مجمع زايد الرياضي والمنطقة المحيطة به.

وتم تشكيل لجنة منظمة للمباراة برئاسة نبيل عاشور رئيس اتحاد الامارات لكرة اليد، وتضم عددا من أعضاء مجلس الإدارة وكوادر من أصحاب الخبرة والكفاءة، من حكومة الفجيرة التي تتولي الاعداد الجيد لمباراة السوبر المصري الكبير التي تتمتع بشعبية كبيرة تتناسب مع الناديين الكبيرين.

وأكد نبيل عاشور، إن الترتيبات تجري على قدم وساق بين الاتحادين الإماراتي المصري، لاستضافة مباراة السوبر المصري، والتي تؤكد عمق العلاقات الإماراتية المصرية في كافة المجالات، وتم توجيه الدعوة الي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضي والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وعدد من القيادات الرياضية المصرية لحضور المباراة.

وتحدد يوم 7 ديسمبر المقبل، موعدا لوصول الزمالك والأهلي إلى الإمارات، وتم وضع برنامج لتدريبهما وتوفير كل الإمكانيات التي من شأنها المساهمة في إنجاح تلك المباراة.