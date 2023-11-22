لا جديد.. الأهلي يحتقظ بصدارة دوري كرة اليد بفارق 4 نقاط عن الزمالك

احتفظ فريق الأهلي بصدارة دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 39 نقطة بعد انتهاء الأسبوع الثالث عشر بفارق أربع نقاط عن الزمالك وخمس نقاط عن البنك الأهلي.

كانت مباريات الجولة الثالثة عشرة قد أسفرت عن فوز الأهلي على طلائع الجيش 28 -25 والزمالك على سبورتنج 28 – 27 والبنك الأهلي على الزهور 33 -21 وهليوبوليس على الطيران 41 -30 والجزيرة على المعادي 20 -17 والترسانة على العبور 27 -26 وسموحة على الأوليمبي 32 – 25 والشمس على أصحاب الجياد 39 -32.

ترتيب فريق دوري المحترفين لكرة اليد

1.الأهلي 39 نقطة

2. الزمالك 35 نقطة

3. البنك الأهلي 34 نقطة

4.طلائع الجيش 28 نقطة

5.هليوبوليس 26 نقطة

6.سموحة 26 نقطة

7. سبورتنج 26 نقطة

8. الجزيرة 24 نقطة

9. الترسانة 16 نقطة

10. المعادي 15 نقطة

11. أصحاب الجياد 13 نقطة

12. الزهور 13 نقطة

13. الطيران 11 نقطة

14. الشمس 9 نقاط

15. الأوليمبي 6 نقاط

16. العبور بدون نقاط.

من ناحية أخرى اختتمت بمحافظة أسوان دراسة الحكام الجدد 2023.

بحضور مصطفى المعاملى رئيس اللجنة العليا للحكام والمراقبين باتحاد كرة اليد وعلاء يوسف مقرر اللجنة العليا للحكام وشعبان محمد عضو اللجنة العليا للحكام والدكتور محمد إسماعيل أحمد ويسرا سمان حسين أمين صندوق منطقة قنا لكرة اليد وزاهر فؤاد رئيس لجنة الحكام بأسوان ومصطفى ماهر السايح رئيس لجنة الحكام بمنطقة قنا.

شمل برنامج الدراسة محاضرات نظرية وعملىة وشرح تفصيلي لتعديلات قانون اللعبة والحالات التحكيمية اثناء المباريات وذلك عبر استعراض مقاطع فيديو من المباريات.