الأهلي يواجه طلائع الجيش.. والزمالك ضيفا على سبورتنج في دوري كرة اليد

تقام اليوم مبار يات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري المحترفين لكرة اليد، فيلتقي الترسانة مع العبور، الأهلي مع طلائع الجيش في الخامسة مساء، ويواحه سبورتنج الزمالك، الشمس مع أصحاب الجياد، الأوليمبي مع سموحة في السابعة مساء، ويلتقي هليوبوليس مع الطيران والجزيرة مع المعادي والبنك الأهلي مع الزهور في الثامنة مساء.

ويتصدر الأهلي جدول دوري المحترفين لكرة اليد بالعلامة الكاملة برصيد 36 نقطة من 12 مباراة وفاز في الجولة الماضية على هليوبوليس 36 - 28 يليه الزمالك برصيد 32 نقطة وفاز في مباراته الأخيرة على الجزيرة 34 – 25 ويحتل البنك الأهلي المركز الثالث برصيد 31 نقطة وفاز في أخر مبارياته على الطيران 29 – 28 ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع برصيد 28 نقطة وتعادل في أخر مبارياته مع سبورتنج 27 -27.

يد الأهلي تتصدر دوري السيدات

من ناحية أخرى يتصدر الأهلي المجموعة الأولى في دوري كرة اليد للسيدات برصيد 24 نقطة يليه الزمالك والشمس ولكل منهما 20 نقطة بينما يتصدر الجزيرة المجموعة الثانية برصيد 27 نقطة يليه الزهور برصيد 22 نقطة وهليوليدو وأصحاب الجياد ولكل منهما 21 نقطة.

وأسفرت مباريات الجولة الأخيرة في دوري السيدات عن فوز الأهلي على البنك الأهلي 46 -23 والزمالك على 6 أكتوبر 40 -28 والشمس على الطيران 28 -23 وسموحة على سبورتنج 20 -17.

فريق الأهلي للسيدات لكرة اليد

وفي المجموعة الثانية فاز الجزيرة على مركز شباب الجزيرة 28 -18 وهليوليدو على هليوبوليس 31 -23 وتعادل أصحاب الجياد مع مدينة نصر 23 -23.

وتقام مباريات الجولة الحادية عشرة يوم الجمعة المقبل حيث يلتقي الأهلي مع سموحة والزمالك مع الطيران و6 أكتوبر مع الشمس والبنك الأهلي مع سبورتنج في المجموعة الأولى ومنوف مع المعادي ومركز شباب الجزيرة مع أصحاب الجياد وهليوبوليس مع الزهور ومدينة نصر مع هليوليدو في المجموعة الثانية.