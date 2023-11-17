الأهلي يدافع عن صدارة دوري كرة اليد أمام هليوبوليس.. والزمالك يواجه الجزيرة

تقام، اليوم، مباريات الأسبوع الثاني عشر لمسابقة دوري المحترفين لكرة اليد، وستكون البداية بمباراة طلائع الجيش وسبورتنج في الرابعة مساء.

وتقام أربع مباريات في السادسة مساء حيث يلتقي سموحة مع الشمس، والزمالك مع الجزيرة، والزهور مع الترسانة ، والعبور مع أصحاب الجياد بينما يلتقي هليوبوليس مع الأهلي في السابعة مساء .

وتختتم مواجهات اليوم في الثامنة مساء بمباراتى الطيران مع البنك الأهلي والمعادي مع الأوليمبي .

الأهلي ينفرد بالصدارة

ويتصدر الأهلي دوري المحترفين لكرة اليد بالعلامة الكاملة 33 نقطة من 11 مباراة يليه الزمالك برصيد 29 نقطة والبنك الأهلي برصيد 28 نقطة.

ويتواجد طلائع الجيش في المركز الرابع برصيد 26 نقطة وسبورتنج وهليوبوليس في المركزين الخامس والسادس ولكل منهما 23 نقطة .

ويحتل سموحة والجزيرة المركزين السابع والثامن ولكل منهما 20 نقطة ويحتل الزهور المركز التاسع برصيد 13 نقطة والمعادي المركز العاشر برصيد 12 نقطة .

ويحتل الطيران المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة يليه أصحاب الجياد والترسانة في المركزين الثاني عشر والثالث عشر ولكل منهما عشر نقاط .

ويتواجد الأوليمبي والشمس في المركزين الرابع عشر والخامس عشر ول كل منهما ست نقاط وأخيرا يحتل العبور المركز الأخير بدون نقاط بعد أن خسر كل مبارياته .

اختتام دورة دراسة الحكام الجدد بقنا

من ناحية أخرى اختتمت بمنطقة قنا لكرة اليد دراسة الحكام الجدد التي شارك فيها 140 دارسا و دارسة، بحضور الدكتور يحيى نور الدين عبدالظاهر رئيس منطقة قنا لكرة اليد وأعضاء مجلس إدارة المنطقة ومصطفى المعاملى رئيس اللجنة العليا للحكام والمراقبين باتحاد كرة اليد وعلاء يوسف مقرر اللجنة العليا للحكام وشعبان محمد عضو اللجنة العليا للحكام ومصطفى ماهر السايح رئيس لجنة الحكام بمنطقة قنا والدكتور عبد الرحمن يحيى عبد المطلب سكرتير لجنة الحكام وإيمان غريب عباس عضو لجنة الحكام.

واشتمل برنامج الدراسة على المحاضرات النظرية والعملية و شرح تفصيلي لتعديلات قانون اللعبة والحالات التحكيمية أثناء المباريات و ذلك عبر استعراض مقاطع فيديو من المباريات.