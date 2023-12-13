تقام اليوم الأربعاء، مباريات قوية، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يبحث عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، والقنوات الناقلة لها..

ويترقب عشاق كرة القدم مواجهات صعبة وقوية وحاسمة في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، والتي أبرزها في المجموعة السادسة، بين نيوكاسل وميلان، وباريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

لايبزيغج× يونغ بويز، 7:45 مساءً - beIN Sports HD 3.

النجم الأحمر × مانشستر سيتي، 07:45 مساء - beIN Sports HD 2.

أتلتيكو مدريد × لاتسيو، 10:00 مساء - 4 beIN Sports HD.

سيلتك × فينورد روتردام، 10:00 مساء - 6 beIN Sports HD

رويال أنتويرب × برشلونة، 10:00 مساء - beIN Sports HD 3.

بورتو × شاختار دونيتسك، 10:00 مساء - 5 beIN Sports HD.

نيوكاسل يونايتد × ميلان، 10:00 مساء - 2 beIN Sports HD.

بروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان، 10:00 مساء- beIN Sports HD 1.