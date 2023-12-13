مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-12-2023 في دوري أبطال أوروبا والدوريات العربية

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-12-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

أبرز مباريات اليوم الأربعاء

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان، ومباراة برشلونة ضد رويال انتويرب، بالإضافة إلى مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينا زافيزدا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

- مباراة سيرفينا زافيزدا ضد مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

- مباراة لايبزيج ضد يونج بويزفي بطولة دوري أبطال أوروبا في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

- مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمانفي بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

- مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة أتليتكو مدريد ضد لاتسيو في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة رويال انتويرب ضد برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة سيلتك ضد فينورد في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة بوروتو ضد شاختار دونيتسك في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري

- مباراة الدحيل ضد الأهلي: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة معيذر ضد الوكرة: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة السد ضد أم صلال: في الساعة السادسة والنصف مساءً.

- مباراة الشمال ضد العربي: في الساعة السادسة والنصف مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

- مباراة الترجي ضد اتحاد تطاوين: في تمام الساعة السادسة مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

- مباراة المغرب التطواني ضد نهضة بركان: في تمام الساعة السابعة مساءً.