مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزلندي في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلىمباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين، بجانب مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

•مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

- مباراة آيندهوفن ضد أرسنال: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة لانس ضد إشبيلية: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة إنتر ميلان ضد ريال سوسيداد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة يونيون برلين ضد ريال مدريد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة كوبنهاجن ضد جالاتا سراي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة ريد بول سالزبورج ضد بنفيكا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة نابولي ضد سبورتينج براجا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات اليوم في كأس الإمارات

- مباراة العين ضد النصر: في الساعة الخامسة والنصف مساءً.