الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزلندي في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلىمباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين، بجانب مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

 

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

 

•مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

- مباراة آيندهوفن ضد أرسنال: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

 

- مباراة لانس ضد إشبيلية: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

موعد مباراة الزمالك والمصري في دوري نايل والقنوات الناقلة وترتيب الهدافين

الأهلي يواجه الزمالك في مباراة سوبر كرة اليد بصالة الشيخ زايد بالفجيرة

- مباراة إنتر ميلان ضد ريال سوسيداد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة يونيون برلين ضد ريال مدريد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة   beIN Sports HD 2

- مباراة كوبنهاجن ضد جالاتا سراي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة ريد بول سالزبورج ضد بنفيكا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة نابولي ضد سبورتينج براجا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

 

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ريال مدريد يواجه يونيون برلين.. وأرسنال ضيفًا على آيندهوفن في دوري الأبطال

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مانشستر يونايتد يبحث عن معجزة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس الإمارات

- مباراة العين ضد النصر: في الساعة الخامسة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة كأس العالم للأندية دوري ابطال اوروبا ريال مدريد مانشستر يونايتد بايرن ميونخ

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جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 11-12-2023 والقنوات الناقلة

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