ريال مدريد يواجه يونيون برلين.. وأرسنال ضيفًا على آيندهوفن فى دورى الأبطال

يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني بنظيره يونيون برلين على ملعب "آندر آلتن فورستيري"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد يواجه يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

ويسعى فريق ريال مدريد لمواصلة نغمة الانتصارات، رغم ضمان تأهله للدور ثمن النهائي، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري الأبطال.

في حين يرغب فريق يونيون برلين في تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل حفظ ماء الوجه، بعدما ودّع المسابقة لتواجده في المركز الرابع والأخير من المجموعة الثالثة برصيد نقطتين فقط.

كما يحل فريق أرسنال الإنجليزي ضيفًا على نظيره آيندهوفن الهولندي على ملعب "فيليبس"، في الساعة الثامنة إلا الربع مساءً، ولكنها ستكون بمثابة "تحصيل حاصل"، نظرًا لتأهل الفريقين إلى دور الـ16 من التشامبيونزليج.

وفي قمة قوية أخرى، يلتقي فريق نابولي الإيطالي بنظيره سبورتنج براجا البرتغالي، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، حيث يكفي الفريق الإيطالي التعادل من أجل التأهل، فيما يتعين على براجا الفوز من أجل الاستمرار في المسابقة.

أما فريق لانس الفرنسي فإنه يستضيف نظيره إشبيلية الإسباني، على ملعب "بوليرت ديليليس"، في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، في مباراة قوية يتنافسان فيها على المركز الثالث في المجموعة الثانية من دوري الأبطال.

وفي الجولة ذاتها من دوري الأبطال، يلتقي فريق كوبنهاجن الدنماركي بنظيره جالطة سراي التركي، بينما يحل فريق بنفيكا البرتغالي ضيفًا على منافسه سالزبورج النمساوي، كذلك يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي منافسه ريال سوسيداد الإسباني، رغم أنهما ضمنا التأهل؛ ولكنهما يتساويان في عدد النقاط بواقع 11 نقطة، فالفائز بينهما سيتصدر المجموعة، بينما يصب التعادل في مصلحة الفريق الإسباني.

وضمن 12 فريقًا بالفعل التأهل للدور ثمن النهائي، منها 4 فرق من المركز الأول، وهي: أرسنال ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد.

بينما تحسم الجولة الأخيرة، المركز الأول والثاني لكل من: أتلتيكو مدريد وبرشلونة وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان ولاتسيو ولايبزيج وآيندهوفن وريال سوسييداد.