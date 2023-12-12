الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يبحث عن معجزة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد وبايرن
مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ

يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره بايرن ميونخ الألماني في قمة نارية مرتقبة على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مانشستر يونايتد يبحث عن معجزة للتأهل لدور الـ16

ويدخل فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، في محاولة لخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

وستكون مهمة مانشستر يونايتد صعبة، في ظل وجود فرصة للتأهل أمام كوبنهاجن وجالطة سراي أيضًا للتأهل للدور التالي من المسابقة، نظرًا لتواجدهما في المركزين الثاني والثالث برصيد 5 نقاط على التوالي.

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بينما يخوض فريق بايرن ميونخ مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، خاصة أنها بمثابة "تحصيل حاصل"، بعدما ضمن التأهل للدور ثمن النهائي من المسابقة، عقب تصدره جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة.

وضمن 12 فريقًا بالفعل التأهل للدور ثمن النهائي، منها 4 فرق من المركز الأول، وهي: أرسنال ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد.

بينما تحسم الجولة الأخيرة، المركز الأول والثاني لكل من: أتلتيكو مدريد وبرشلونة وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان ولاتسيو ولايبزيج وآيندهوفن وريال سوسييداد.

في حين تتنافس 10 فرق على البطاقات الأربعة المتبقية لثمن النهائي، وهي كوبنهاجن وجالطة سراي ومانشستر يونايتد ونابولي وبراجا وباريس سان جيرمان ونيوكاسل وميلان وبورتو وشاختار.

مانشستر يونايتد بايرن ميونخ دوري ابطال اوروبا التشامبيونزليج دورى الأبطال

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