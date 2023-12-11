بايرن ميونخ يتفوق على مانشستر يونايتد في تاريخ المواجهات بدوري أبطال أوروبا

تنطلق غدًا، الثلاثاء، قمة نارية بين ناديي مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لخوض مواجهة نارية أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ

وبهذا الصدد، نستعرض لكم مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ قبل القمة المرتقبة في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة الغد المرتقبة رقم 13 في تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.

- والتقى الفريقان في 12 مباراة، حقق خلالهم مانشستر يونايتد الفوز في مباراتين فقط، مقابل 5 انتصارات لفريق بايرن ميونخ، ومثلهم 5 تعادلات.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو مانشستر يونايتد 16 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 20 هدفًا من لاعبي بايرن ميونخ.

- وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في ألمانيا، قد انتهت بفوز بايرن ميونخ بنتيجة 4-3.

ترتيب مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ

ويدخل فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، في محاولة لخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

وستكون مهمة مانشستر يونايتد صعبة، حيث يتواجد في المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، الأمر الذي يعني وجود فرصة للتأهل أمام كوبنهاجن وجالطة سراي أيضًا للتأهل للدور التالي من المسابقة، نظرًا لتواجدهما في المركزين الثاني والثالث برصيد 5 نقاط على التوالي.

بينما يخوض فريق بايرن ميونخ مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، خاصة أنها بمثابة "تحصيل حاصل"، بعدما ضمن التأهل للدور ثمن النهائي من المسابقة، عقب تصدره جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة.