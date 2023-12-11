جمال حمزة يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى جمال حمزة، المدير الفني لقطاع الناشئين بنادى الزمالك، اليوم الإثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت انتخابات رئاسة الجمهورية يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

جمال حمزة يُدلي بصوته

وحرص جمال حمزة، المدير الفني لقطاع الناشئين بنادى الزمالك، على الإدلاء بصوته في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في لجنته الانتخابية بمدرسة محمود عزمي بشارع السودان.

وأكد جمال حمزة ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، خاصة أنها واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن.

جمال حمزة يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

جمال حمزة يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وتشهد مقار اللجان تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وسط إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي، عبدالسند يمامة، حازم عمر، وفريد زهران.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.