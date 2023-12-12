أفشة: الأهلى جاهز لخوض المونديال.. ونسعى لتحقيق إنجاز جديد
أكد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم طموح كبير من أجل تحقيق إنجاز جديد خلال البطولة.
وقال أفشة: «النادي الأهلي صاحب تاريخ عظيم وحقق العديد من البطولات والإنجازات، وهو دائمًا صاحب الأرقام القياسية، والمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي إنجاز كبير بكل تأكيد».
وأضاف: «سبق وحصلنا على المركز الثالث، ونسعى لتحقيق إنجاز جديد خلال النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية».
وواصل: «جماهير النادي الأهلي تطمح بكل تأكيد للتتويج ببطولة كأس العالم للأندية، ونحن كلاعبين لدينا مسئولية كبيرة، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق حلم الجماهير واللاعبين والفوز باللقب».
وأكمل: «لدينا ذكريات رائعة في بطولة كأس العالم للأندية، كنا نستمتع بمشاهدة البطولة عندما شارك فيها الأهلي باليابان وكانت تنطلق المباريات في السادسة صباحًا، ولذلك فإن المشاركة في البطولة حافز ودافع كبير للاعبين، وسنسعى لتقديم أفضل مستوى».
وزاد: «في البطولة السابقة صعدنا لنصف النهائي، وواجهنا ناديًا كبيرًا بحجم ريال مدريد، وبالتأكيد تسجيل الأهداف في البطولة يكتب في تاريخ أي لاعب».
وتابع أفشة: «جمهور الأهلي معتاد على مساندتنا في أي مكان ودعم الفريق بصفة مستمرة، وبصفة شخصية أحب دائمًا أن تمتلئ المدرجات بجماهيرنا، والأهلي من أكبر الأندية، ويخوض منافسات كبيرة على مستوى العالم حاليًّا».
وأضاف: «حالة القلق لدى البعض طبيعية، خلال المباريات الماضية كنا نصل للمرمى كثيرًا، وأهدرنا عدة فرص للتهديف، ولم نكن موفقين في بعض اللقاءات، وهذه طبيعة كرة القدم ولكن دائمًا علينا الاجتهاد والتركيز في التدريبات، وهذه التفاصيل هي عوامل النجاح، لأننا نريد إسعاد جماهير الأهلي».
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