أول تعليق من بيرسى تاو بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا

بعث الجنوب أفريقي بيرسي تاو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برسالة شكر إلى جماهير القلعة الحمراء ومارسيل كولر مدرب الفريق ولاعبي المارد الأحمر عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا عام 2023.

وكان بيرسي تاو قد توج بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا 2023، وذلك في حفل الكاف الذي أقيم مساء الأثنين بالمغرب.

ونشر تاو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "شكرًا على تلك الجائزة، أشعر بالتواضع والسرور لتلقي هذه الجائزة".

وأضاف: "الفضل الخاص للجماهير والمدربين وزملائي في الفريق".

وتفوق بيرسي تاو على بيتر شالوليلي لاعب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وفيستون مايلي لاعب بيراميدز.

وساهم بيرسي تاو في حصد الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري مرتين بالإضافة إلى حصول الفريق على المركز الرابع في كأس العالم للأندية النسخة الماضية التي أقيمت بالمغرب.

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الأهلي يفوز بجائزة أفضل فريق في أفريقيا لعام 2023

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الإثنين، حصول النادي الأهلي على جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا لعام 2023.

وتفوق الأحمر على منافسيه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والوداد البيضاوي المغربي.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في الموسم الماضي، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد أن تغلب على الوداد المغربي في الدور النهائي 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولم تتوقف إنجازات الأهلي في الموسم الماضي عند حصد لقب دوري الأبطال بل حصد لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ43 في تاريخه، كما أحرز كأس السوبر المحلي لموسم 2022 و2023 وكأس مصر 2022.

كما شارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب في فبراير الماضي واحتل المركز الرابع بعدما خسر في مباراة تحديد المركز الثالث أمام فلامينجو البرازيلي 2 / 4.