قبل مواجهة يونيون برلين.. تاريخ مواجهات ريال مدريد أمام الأندية الألمانية

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المباراة القوية التي تنطلق بين ناديي ريال مدريد ويونيون برلين في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لخوض مواجهة قوية أمام نظيره يونيون برلين الألماني، على استاد "آندر آلتن فورستيري"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ويونيون برلين

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ريال مدريد ويونيون برلين قبل انطلاق المباراة المرتقبة، وذلك على النحو التالي:

- ستكون هذه المباراة الثانية التي تجمع بين ناديي ريال مدريد ويونيون برلين في تاريخ مواجهتهما.

- وكانت المباراة الأولى التي جمعت بين الفريقين، قد أقيمت في شهر سبتمبر الماضي، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وقد انتهت بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.

تاريخ مواجهات ريال مدريد أمام الأندية الألمانية

- خاض فريق ريال مدريد 76 مباراة أمام الأندية الألمانية.

- خلال هذه المباريات، حقق فريق ريال مدريد الفوز في 37 مباراة، و14 تعادلًا، بينما تلقى 25 هزيمة.

- يُعد فريق بايرن ميونخ هو الأكثر مواجهة ضد ريال مدريد، برصيد 26 مباراة، يليه بروسيا دورتموند 14 مباراة، ثم باير ليفركوزن برصيد 7 مباريات.

- كذلك واجه ريال مدريد نظيره بروسيا مونشنجلادباخ في 6 مباريات، وضد شالكه في 4 مباريات.

- بينما واجه ريال مدريد مباراتين أمام كل من: لايبزيج، آينتراخت فرانكفورت، فولفسبورج، فيردر بريمن، كولن، كايزر سلاوترن، هامبورج، ميونخ 1860، وكارل زايس يينا.

ترتيب ريال مدريد ويونيون برلين في دور المجموعات بدوري الأبطال

- يتصدر فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقاط، متفوقًا على نابولي الإيطالي صاحب الوصافة برصيد 7 نقاط.

- بينما يتواجد فريق يونيون برلين الألماني، حاليًا في المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري الأبطال برصيد نقطتين فقط، خلف سبورتنج براجا البرتغالي برصيد 4 نقاط.