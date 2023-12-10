الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة يونيون برلين.. تاريخ مواجهات ريال مدريد أمام الأندية الألمانية

ريال مدريد
ريال مدريد

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المباراة القوية التي تنطلق بين ناديي ريال مدريد ويونيون برلين في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لخوض مواجهة قوية أمام نظيره يونيون برلين الألماني، على استاد "آندر آلتن فورستيري"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ويونيون برلين

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ريال مدريد ويونيون برلين قبل انطلاق المباراة المرتقبة، وذلك على النحو التالي:

- ستكون هذه المباراة الثانية التي تجمع بين ناديي ريال مدريد ويونيون برلين في تاريخ مواجهتهما.

- وكانت المباراة الأولى التي جمعت بين الفريقين، قد أقيمت في شهر سبتمبر الماضي، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وقد انتهت بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.

txt

جوارديولا ردًا على الانتقادات: مانشستر سيتي مُطالب بالفوز فقط

txt

قصة 200 هدف لـ محمد صلاح مع ليفربول

تاريخ مواجهات ريال مدريد أمام الأندية الألمانية

- خاض فريق ريال مدريد 76 مباراة أمام الأندية الألمانية.

- خلال هذه المباريات، حقق فريق ريال مدريد الفوز في 37 مباراة، و14 تعادلًا، بينما تلقى 25 هزيمة.

- يُعد فريق بايرن ميونخ هو الأكثر مواجهة ضد ريال مدريد، برصيد 26 مباراة، يليه بروسيا دورتموند 14 مباراة، ثم باير ليفركوزن برصيد 7 مباريات.

- كذلك واجه ريال مدريد نظيره بروسيا مونشنجلادباخ في 6 مباريات، وضد شالكه في 4 مباريات.

- بينما واجه ريال مدريد مباراتين أمام كل من: لايبزيج، آينتراخت فرانكفورت، فولفسبورج، فيردر بريمن، كولن، كايزر سلاوترن، هامبورج، ميونخ 1860، وكارل زايس يينا.

ترتيب ريال مدريد ويونيون برلين في دور المجموعات بدوري الأبطال

- يتصدر فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقاط، متفوقًا على نابولي الإيطالي صاحب الوصافة برصيد 7 نقاط.

- بينما يتواجد فريق يونيون برلين الألماني، حاليًا في المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري الأبطال برصيد نقطتين فقط، خلف سبورتنج براجا البرتغالي برصيد 4 نقاط.

ريال مدريد يونيون برلين دوري ابطال اوروبا تاريخ مواجهات التشامبيونزليج الأندية الألمانية

مواد متعلقة

رئيس اتحاد الجودو يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

عبدالحميد بسيونى يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

جوارديولا ردًا على الانتقادات: مانشستر سيتي مُطالب بالفوز فقط

زحام شديد أمام نادى الأهلى للتصويت فى انتخابات الرئاسة

"صوتك لمصر".. عزمي محيلبة: أدعو للاستجابة لنداء الوطن والمشاركة الإيجابية في الانتخابات

خلال أيام.. موعد حفل الإعلان عن جوائز الأفضل في إفريقيا

ألفونسو ديفيز يدخل اهتمامات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

أحمد موسى يدلى بصوته فى لجان مدينة الإنتاج الإعلامى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي