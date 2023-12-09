السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أنشيلوتي: لست غاضبًا من التعادل مع ريال بيتيس.. وهذه هي النتيجة العادلة

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

أعرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن رضاه التام بعد التعادل مع ريال بيتيس بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 16 من الليجا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة: "أعتقد أن النتيجة جيدة، لقد تمسكنا بطريقة لعبنا وهذا كان جيدا وتحكمنا في المباراة وخصمنا لعب بشكل جيد".

وأضاف: "نعود للديار مجددًا ونحن سعداء ومتصدرون وهذا الملعب صعب للغاية، نحن نفكر في المباريات المقبلة".

وعن رد فعل لوكا مودريتش أثناء خروجه حين ألقى الزجاجة قال أنشيلوتي "لا أعرف".

وأوضح أنشيلوتي: "الفريقان لعبا جيدًا وكانت هذه النتيجة العادلة للمباراة، تلقينا هدفا حين كانت المباراة تحت سيطرتنا، وأعتقد أن النتيجة مستحقة نظرا لجهد بيتيس الذي لم يستحق الخسارة أيضًا".

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بيتيس يفرض التعادل على الريال ويهدد صدارته للدوري الإسباني

فرض ريال بيتيس التعادل على ضيفه ريال مدريد 1 /1 اليوم السبت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، اقتنص لاس بالماس فوزا مثيرا من ملعب مضيفه ديبورتيفو ألافيس 1 /صفر.

وعلى ستاد بينتو فيامارين، تقدم القناص الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام بهدف للنادي الملكي في الدقيقة 53 لكن أيتور رويبال أدرك التعادل لبيتيس في الدقيقة 66.

وعزز بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند السابق، موقعه في صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 12 هدفا.

وحصد ريال مدريد نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 39 نقطة بفارق نقطة واحدة عن جيرونا الوصيف، مقابل 26 نقطة لبيتيس في المركز السابع.

وبات ريال مدريد مهددا بفقدان موقعه في الصدارة لصالح جيرونا، الذي يخوض مواجهة قمة في ديربي كاتالونيا أمام برشلونة غدا الأحد.

وجاءت أولى ملامح الخطورة في المباراة بتصويبة قوية أطلقها مارك روكا لاعب ريال بيتيس من خارج منطقة الجزاء لكن أندري لونين حارس الريال وقف له بالمرصاد.

وسجل رودريجو هدفا لصالح ريال مدريد في الدقيقة 17 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفار.

ولاحت فرصة خطيرة لبيتيس في الدقيقة 31 عبر تصويبة قوية لأيوزي بيريز لكن حارس ريال مدريد أنقذ الموقف بثبات... ثم سدد ويليان جوزيه  لاعب بيتيس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

ورد الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش  نجم وسط ريال مدريد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن روي سيلفا حارس بيتيس أنقذ مرماه من هدف محقق.

ولم يحدث أي جديد خلال الدقائق الأخيرة، لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي.

وبعد مضي تسع دقائق من بداية الشوط الثاني تقدم بيلينجهام بهدف للريال بعدما تبادل التمرير بشكل رائع مع براهيم دياز قبل أن يسدد كرة قوية في الشباك.

لكن بعد 12 دقيقة فقط رد بيتيس بهدف التعادل عن طريق ريوبال بعد هجمة مرتدة سريعة، أنهاها ريوبال بتسديدة صاروخية في شباك النادي الملكي.

وفي الدقيقة الأخيرة للمباراة ضاعت فرصة هدف محقق لريال مدريد، عندما تصدى القائم الأيمن لضربة رأس قوية من اللاعب إيسكو.

وعلى ملعب مينديزوروزا،يدين لاس بالماس  بالفضل في هذا الفوز لكيريان رودريجيز الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 35.

الفوز رفع رصيد لاس بالماس  إلى 24 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

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