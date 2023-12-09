السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال بيتيس يفرض تعادلًا إيجابيًا على ريال مدريد بالدوري الإسباني

ريال بيتيس وريال
ريال بيتيس وريال مدريد

تعادل فريق ريال بيتيس مع ضيفه ريال مدريد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ16 لبطولة الدوري الإسباني، بهدف لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة فيما جاءت المحاولات الهجومية ضعيفة بين كلا الفريقين.

وسدد لاعبو ريال مدريد كرة واحدة على المرمى من 8 محاولات في الشوط الأول وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات، مقابل 3 تسديدات من 7 محاولات لريال بيتيس وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع مثلهما.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 66% مقابل 34% لصالح فريق ريال بيتيس.

واستمر استحواذ ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وجاء الأداء الهجومي في مستوى متوسط بينهما.

وافتتح جود بيلينجهام التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 53، بصناعة براهيم دياز.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي فريق ريال بيتيس لتسجيل هدف التعادل، وسجله آيتور رويبال في الدقيقة 66.

وحاولا كلًا من الفريقين الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم في النصف ساعة المتبقية من المباراة.

وأهدر كلا الفريقين العديد من الفرص لتسجيل هدف التقدم وكانت أخطرها رأسية  إيسكو في الدقيقة 90 والتي ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى ريال مدريد.

وسدد لاعبو ريال مدريد كرتين على المرمى من 12 محاولة وخرجت 6 كرات من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات، مقابل 6 تسديدات من 14 محاولة لفريق ريال بيتيس وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع 4.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب بنسبة 63% مقابل 37% لصالح فريق ريال بيتيس.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ39 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، فيما وصل ريال بيتيس للنقطة 26 في المركز السابع.
 

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