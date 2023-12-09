السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ريال مدريد.. عودة مودريتش واستمرار لوبين في حراسة المرمى أمام بيتيس

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ريال بيتيس مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 16 بالدوري الإسباني.

وعاد الكرواتي لوكا مودريتش لتشكيل الميرنجي الأساسي بعد تعافيه من الإصابة، كما استمر لونين في مركز حراسة المرمى.

 

ويقود هجوم النادي الملكي براهيم دياز ويجاوره البرازيلي رودريجو.

 

تشكيل ريال مدريد.. عودة مودريتش واستمرار لونين في حراسة المرمى أمام بيتيس

 

حراسة المرمى: لونين

 

خط الدفاع: فاسكيز، ألابا، روديجير، ميندي

 

خط الوسط: كروس، مودريتش، فالفيردي، بيلينجهام

 

خط الهجوم: دياز، رودريجو

 

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 38 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 2 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 33 هدفًا وتلقي 9، فى المقابل يحتل ريال بيتيس المركز السابع برصيد 25 نقطة.

يفتقد ريال مدريد داني كارفاخال الظهير الأيمن للفريق، بعد الإصابة التى لحقت به مؤخرا فى الدوري الإسباني الممتاز أمام غرناطة، خاصة أنه يعاني من إصابة في عضلة السمانة لساقه اليسرى، من المحتمل أن يغيب كارفاخال عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 3 – 4 أسابيع مقبلة".

تشكيل ريال مدريد ريال مدريد مودريتش لونين بيتيس

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