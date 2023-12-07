ألفونسو ديفيز يدخل اهتمامات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

يكتنف الغموض مستقبل النجم الكندي ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لـ بايرن ميونخ الألماني رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

كانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع ألفونسو ديفيز.

ريال مدريد يستهدف ضم ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ

ووفقًا لما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية، فإن ألفونسو ديفيز حدد شروطه لتجديد عقده مع بايرن ميونخ، من خلال الحصول على راتب ضخم، من أجل الموافقة على توقيع عقود التمديد.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للظهير الأيسر الكندي، صاحب الـ23 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في صيف 2025.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن ألفونسو ديفيز يحصل على 15 مليون يورو في الموسم الواحد مع بايرن ميونخ.

بناءً عليه، أكدت الصحيفة الألمانية أن إدارة بايرن ميونخ سيتعيّن عليها تكثيف جهودها خلال الأيام المقبلة، في حال أراد الاحتفاظ بخدمات ألفونسو ديفيز وتحصينه من أطماع ريال مدريد، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية في الفريق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بايرن ميونخ قدّم عرضًا للاعبه في وقت سابق، بمنحه 12 مليون يورو في الموسم، ولكن تم وقف المفاوضات بعد رحيل المدير الرياضي حسن صالح حميديتش.

من جانبها، أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد يُخطط للتحرك لحسم صفقة ألفونسو ديفيز، بمقابل مادي معقول في صيف 2024 المقبل، قبل عام من انتهاء عقده مع بايرن ميونخ.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد الريال لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني، السبت المقبل في الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.