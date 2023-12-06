بايرن ميونخ يُعلن ضم جناح غرناطة بريان سرقسطة لمدة 5 سنوات

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، ضم بريان سرقسطة قادمًا من غرناطة لمدة 5 سنوات مقبلة.

وأكد النادي البافاري عبر موقعه الرسمي، ضم سرقسطة بداية من صيف 2024 بعقد يمتد حتى عام 2029.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي للنادي الألماني: “برايان هو أحد اللاعبين البارزين في إسبانيا وكان على رادارنا لفترة طويلة سيوسع خياراتنا الهجومية، نتمنى له كل النجاح مع نادي غرناطة لبقية الموسم ونتطلع إلى انضمامه إلينا في الصيف”.

انضم برايان سرقسطة إلى فريق الناشئين تحت 19 عامًا في إف سي غرناطة في عام 2019 كلاعب شاب من نادي مسقط رأسه CD Conejito de Málaga، حيث أمضى أيضًا موسمًا على سبيل الإعارة في CD El Ejido، حيث كان قادرًا على ممارسة مهنة احترافية وخاض 51 مباراة مع الفريق الأول حتى الآن.

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Alles wichtige über den 22-Jährigen، der zur kommenden Saison vom FC Granada zum FC Bayern wechseln wird، gibt es hier 👉 https://t.co/Z0JwHlDXUJ#MiaSanMia #FCBayern — FC Bayern München (@FCBayern) December 6، 2023

صاحب الـ 22 عامًا يلعب كجناح ومهاجم وشارك هذا الموسم مع غرناطة في 14 لقاء سجل 5 وصنع 2.

استدعى برايان لأول مرة لتمثيل منتخب إسبانيا في أكتوبر الماضي، وشارك مع منتخب لاروخا في أول لقاء دولي له أمام اسكتلندا.

بايرن يجدد عقد مانويل نوير وبديله حتى 2025

كان نادي بايرن ميونخ الألماني، قد أعلن رسميًا، الثلاثاء، تجديد عقد حارسي الفريق مانويل نوير وسفين أولرايش لمدة عام آخر.

وأكد النادي في بيانه الرسمي بالتجديد لحراسي الفريق بصورة الجدار، بعقد لمدة عام جديد حتى 2025 حيث كان سينتهي عقدهما في نهاية الموسم الجاري.

وقال نوير صاحب الـ 37 عامًا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي بعد التجديد:“أنا سعيد بالبقاء في بايرن ميونخ لمدة عام آخر بعد إصابتي الطويلة، أعود للهجوم مرة أخرى، أنا أستمتع حقًا بالتواجد في الملعب مع هذا الفريق، أنا مقتنع بأننا مع الجماهير يمكننا تحقيق أهدافنا الكبيرة في السنوات القليلة المقبلة وبالطبع ذلك يشمل نهائي دوري أبطال أوروبا في ميونيخ عام 2025، إن معرفة أن سفين سيظل بجانبي يجعل الأمر أفضل”.

بينما قال أولرايش صاحب الـ 35 عامًا: “عندما جئت إلى بايرن ميونخ من شتوتغارت في عام 2015، لم أعتقد أبدًا أنني سأبقى هنا لفترة طويلة. لقد قمت الآن بتمديدها حتى عام 2025 وسأواصل القيام بدوري لتحقيق أهدافنا. إنني أتطلع إلى مواصلة العمل مع مانويل وكذلك دانييل بيريتس ومدرب حراس المرمى مايكلريشنر. لدي الكثير من القواسم المشتركة بيني وبين مانويل أكثر من مجرد شغف بكرة القدم، فنحن أصدقاء”.