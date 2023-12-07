ماركا: فينسيوس جونيور يعود لريال مدريد في ديربي العاصمة

كشفت تقارير صحفية عن الموعد المحتمل لعودة البرازيلي فينسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، للمشاركة في المباريات.

ويغيب فينسيوس عن مباريات ريال مدريد منذ إصابته في مباراة البرازيل وكولومبيا يوم 17 نوفمبر الماضي بالتوقف الدولي، وتوقعت التقارير أن يغيب عن المشاركة مع الملكي حتى مطلع العام المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تتوقع أن يعود فينسيوس للمشاركة مع الفريق وأن يكون جاهزًا في مباراة السوبر الإسباني ضد أتلتيكو مدريد في العاشر من شهر يناير المقبل.

ويلتقي ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد يوم 10 يناير المقبل في ذهاب نصف نهائي السوبر، ويلتقيان مجددًا في 4 فبراير في إياب الدور نفسه.

ولعب فينيسيوس جونيور 294 مباراة بقميص ريال مدريد وفريق فلامينجو البرازيلي، وسجل 79 هدفًا وصنع 73 لزملائه، ومنذ انضمامه لريال مدريد لعب فينيسيوس 238 مباراة مع الفريق وسجل 65 هدفًا وصنع 68.

ومثل فينيسيوس جونيور المنتخب البرازيلي في مختلف المراحل العمرية، ولعب أولى مبارياته بقميص المنتخب الأول في 11 سبتمبر 2019 في ودية ضد بيرو، ومنذ ذلك الحين لعب 25 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 4.

