موعد مباراة الزمالك والمصري في دوري نايل والقنوات الناقلة وترتيب الهدافين

يعود فريق الزمالك لمسابقة دوري نايل عندما يواجه المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب في الأسبوع التاسع للمسابقة.

موعد مباراة الزمالك والمصرى في دوري نايل

تقام مباراة الزمالك والمصري في الأسبوع التاسع لمسابقة دوري نايل في السابعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية..وحقق الزمالك نتائج رائعة منذ تولى معتمد جمال المسئولية الفنية وقاد الفريق لتخطي بيراميدز والتأهل لنهائي بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي ثم حقق أربعة انتصارات متتالية على أبوسليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية وعلى مودرن فيوتشر في دوري نايل ولم تعتز شباكه في المباريات الأربع.

ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته وتصحيح أوضاعه في دوري نايل بعد أن فقد عشر نقاط في سبع مباريات مع مدربه السابق الكولومبي خوان أوسوريو ويحتل المركز العاشر برصيد 11 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الاتحاد السكندري.

في المقابل استعاد فريق المصري بقيادة علي ماهر نغمة الانتصارات وفاز على انبي في الجولة الثامنة ليصل للنقطة 12 ويحتل المركز التاسع بفارق الأهداف عن مودرن فيوتشر والاتحاد السكنري وسموحة ويسعى لمواصلة انتصاراته.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

تقوم مجموعة قنوات أون تايم سبورت بنقل مباراة الزمالك والمصري في الساعة السابعة مساء يوم الخميس المقبل على قناة أون تايم سبورت " 1 " في وجود ستديو تحليلي قبل وبعد المباراة وخلال فترة الراحة بين الشوطين يضم نخبة من أفضل المحللين في مصر.

ترتيب هدافي دوري نايل



1.الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد ستة أهداف منها هدفين من ركلة جزاء.

2.المغربي أحمد بلحاج "الجونة" بر صيد ستة أهداف منها هدفين من ركلتي جزاء.

3.مصطفى زيكو "إف سي زد" برصيد خمسة أهداف.

4.الجزائري أحمد قندوسي "سيراميكا كليوباترا" برصيد خمسة أهداف.

5.فادي فريد "سموحة" وحسام أشرف "بلدية المحلة" ولكل منهما خمسة أهداف.

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