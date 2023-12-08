الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

7 لاعبين يطاردون مابولولو وبلحاج في سباق صدارة هدافي دوري نايل

كريستوفاو مابولولو
كريستوفاو مابولولو

رغم توقف مسابقة دوري نايل حتى يوم الخميس المقبل، إلا أنه مع عودة المباريات سيكون هناك صراع ساخن على صدارة هدافي الدوري في ظل وجود مطاردة من 7 لاعبين للأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والمغربي أحمد بلحاج، اللذين يتصدران قائمة الهدافين ولكل منهما ستة أهداف، ويأتي خلفهما أربعة لاعبين سجل كل منهم خمسة أهداف وثلاثة لاعبين سجل كل منهم أربعة أهداف.

ترتيب هدافي دوري نايل بعد الأسبوع الثامن

1.الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد ستة أهداف منها هدفين من ركلة جزاء. 

2.المغربي أحمد بلحاج "الجونة" بر صيد ستة أهداف منها هدفين من ركلة جزاء.

3.مصطفى زيكو "إف سي زد" والجزائري أحمد قندوسي "سيراميكا كليوباترا" و فادي فريد "سموحة" وحسام أشرف "بلدية المحلة" ولكل منهم خمسة أهداف.

4.الجنوب إفريقي بيرسي تاو "الأهلي" وأسامة فيصل "البنك الأهلي" ولكل منهما 4 أهداف.

5.أحمد سيد زيزو "الزمالك" برصيد أربعة أهداف منها هدفين من ركلتي جزاء.

6.الكونغولي فيستون ماييلي "بيراميدز" وأحمد أمين أوفا "إنبي" ولكل منهما ثلاثة أهداف. 

7.التوجولي ياو أنور "الإسماعيلي" وميدو جابر "المصري" ولكل منهما ثلاثة أهداف. 

8.جوزيف أوشايا "المقاولون" برصيد ثلاثة أهداف من ثلاث ركلات جزاء.

9- يوسف أوباما وشيكابالا والتونسي سيف الجزيري والسنغالي إبراهيم نداي "الزمالك" وعماد حمدي "الإسماعيلي" والجزائري غيلاس جناوي "المصري" وعمر كمال عبد الواحد "فيوتشر" وزياد كمال "إنبي" والغاني بنجامين بواتينج وإسلام أبوسليمة "الاتحاد السكندري" ولكل منهم هدفين. 

10.أحمد علاء "المقاولون" والنيجيري جودوين شيكا وعبد الرحمن أسامة ومحمد فتح الله كماتشو " طلائع الجيش " وأحمد ياسر ريان  “سيراميكا كليوباترا” والنيجيري جون إيبوكا والنيجيري صديق أوجولا  وكريم بامبو "البنك الأهلي" والنيجيري فافور حكيم "بلدية المحلة" وعبد الله السعيد "بيراميدز" وأحمد شريف ووليد علي فرج " فاركو " ولكل منهم هدفين.

هدافو دوري نايل كريستو فاو مابولولو المغربي أحمد بلحاج أحمد سيد زيزو أسامة فيصل

مواد متعلقة

بعد الزمالك والاتحاد.. تعرف على جميع مؤجلات دورى نايل والمباريات المهددة بالتأجيل

دوري نايل: الإسماعيلي يفوز على البنك بهدفين وسيراميكا يكتسح إنبي

تشكيل إنبي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دوري نايل

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

تشييع جثمان الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى القليوبية

أجهزة الأمن تكشف حقيقة اعتداء "مُهتزة نفسيًا" على أطفال ونساء بالشيخ زايد

طارق حامد يعلن اعتزال اللعب الدولى مع منتخب مصر

"العمى والشيجيلا".. هل ينهي انتشار الأوبئة بين جنود الاحتلال حرب غزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

منى رجب

المرأة المصرية.. وانتخابات الرئيس

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت