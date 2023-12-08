7 لاعبين يطاردون مابولولو وبلحاج في سباق صدارة هدافي دوري نايل

رغم توقف مسابقة دوري نايل حتى يوم الخميس المقبل، إلا أنه مع عودة المباريات سيكون هناك صراع ساخن على صدارة هدافي الدوري في ظل وجود مطاردة من 7 لاعبين للأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والمغربي أحمد بلحاج، اللذين يتصدران قائمة الهدافين ولكل منهما ستة أهداف، ويأتي خلفهما أربعة لاعبين سجل كل منهم خمسة أهداف وثلاثة لاعبين سجل كل منهم أربعة أهداف.

ترتيب هدافي دوري نايل بعد الأسبوع الثامن

1.الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد ستة أهداف منها هدفين من ركلة جزاء.

2.المغربي أحمد بلحاج "الجونة" بر صيد ستة أهداف منها هدفين من ركلة جزاء.

3.مصطفى زيكو "إف سي زد" والجزائري أحمد قندوسي "سيراميكا كليوباترا" و فادي فريد "سموحة" وحسام أشرف "بلدية المحلة" ولكل منهم خمسة أهداف.

4.الجنوب إفريقي بيرسي تاو "الأهلي" وأسامة فيصل "البنك الأهلي" ولكل منهما 4 أهداف.

5.أحمد سيد زيزو "الزمالك" برصيد أربعة أهداف منها هدفين من ركلتي جزاء.

6.الكونغولي فيستون ماييلي "بيراميدز" وأحمد أمين أوفا "إنبي" ولكل منهما ثلاثة أهداف.

7.التوجولي ياو أنور "الإسماعيلي" وميدو جابر "المصري" ولكل منهما ثلاثة أهداف.

8.جوزيف أوشايا "المقاولون" برصيد ثلاثة أهداف من ثلاث ركلات جزاء.

9- يوسف أوباما وشيكابالا والتونسي سيف الجزيري والسنغالي إبراهيم نداي "الزمالك" وعماد حمدي "الإسماعيلي" والجزائري غيلاس جناوي "المصري" وعمر كمال عبد الواحد "فيوتشر" وزياد كمال "إنبي" والغاني بنجامين بواتينج وإسلام أبوسليمة "الاتحاد السكندري" ولكل منهم هدفين.

10.أحمد علاء "المقاولون" والنيجيري جودوين شيكا وعبد الرحمن أسامة ومحمد فتح الله كماتشو " طلائع الجيش " وأحمد ياسر ريان “سيراميكا كليوباترا” والنيجيري جون إيبوكا والنيجيري صديق أوجولا وكريم بامبو "البنك الأهلي" والنيجيري فافور حكيم "بلدية المحلة" وعبد الله السعيد "بيراميدز" وأحمد شريف ووليد علي فرج " فاركو " ولكل منهم هدفين.