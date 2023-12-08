عاجل.. بعد انتهاء الإيقاف.. كيف تفكر إدارة الزمالك فى أزمة أحمد فتوح؟

تنتهي اليوم عقوبة الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي الموقعة عليهم من إدارة الزمالك بسبب ما بدر منهم قبل مباراة زد في الجولة السادسة ببطولة الدوري، حيث ترك الثلاثي معسكر الفريق دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني.

وترك مسئولو الزمالك حرية القرار لمعتمد جمال، المدير الفني للفريق، لاتخاذ القرار الأنسب له في الوقت الحالي، سواء بعودة الثلاثي للمشاركة في التدريبات الجماعية، أو استمرار التدريب المنفرد.

كما ترك مسئولو الزمالك حرية القرار للجهاز الفني بشأن عودة الثلاثي؛ للمشاركة في المباريات الرسمية بشكل طبيعي في الفترة المقبلة، وفقًا لرؤيته الفنية، بدون أي تدخل من جانب الإدارة.

وتمسك مسئولو الزمالك باستمرار العقوبة الموقعة على الثلاثي بعرضهم للبيع في يناير المقبل، إلى جانب الخصومات الموقعة عليهم من عقودهم، عقابًا لهم على ما بدر منهم.

وفيما يتعلق بلاعب فتوح، كشف مصدر بالزمالك أنه يمكن التراجع عن عقوبة عرضه للبيع في حال اعتذاره وقيامه بالتجديد على بياض لإثبات حسن نواياه.

الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لموقعة ساجرادا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة ساجرادا الأنجولي والمقرر لها فى السادسة مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين، ويدخل الزمالك اللقاء بحثًا عن تحقيق الانتصار وتأمين الصدارة، وإنهاء الدور الأول لدور المجموعات بالعلامة الكاملة.

كما يسعى الجهاز الفني للزمالك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في تحقيق الانتصار، والحفاظ على الدفعة المعنوية التي يعيشها الفريق في الوقت الحالي.

ويضع معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، اللمسات النهائية على تشكيلته في ضوء مران اليوم والاستقرار على طريقة اللعب الأنسب التي سيعتمد عليها في مباراة الغد، حيث يميل بشكل كبير للحفاظ على ثبات التشكيل وطريقة اللعب التي خاض بها الفريق مباراة سوار الغيني الأخيرة، والتي انتهت بفوز الزمالك برباعية نظيفة.