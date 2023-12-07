رسميًا.. الزمالك يتعاقد مع معتمد جمال لتدريب الفريق "مؤقتًا"

أعلن الزمالك توقيع معتمد جمال عقدًا رسميًا ليصبح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشكل مؤقت.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب مع معتمد جمال المدير الفني للفريق.

وأوضح الزمالك أن قرار الإبقاء على معتمد جمال وتجديد الثقة فيه تقديرًا لنجاحاته مع الفريق خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن قاد الفريق للفوز في المباريات الأخيرة التي خاضها الفريق الأبيض، سواء في كأس مصر أو الدوري المصري أو الكونفدرالية، وتم التنسيق خلال الساعات الماضية مع عضو مجلس الإدارة أحمد سليمان والمشرف على الكرة بإبرام عقد مناسب مع معتمد جمال.

شهدت الجلسة حضور كل من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان وهاني برزي ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس، وعبدالواحد السيد مدير الكرة.

وقاد معتمد جمال الزمالك في أربع مباريات بواقع واحدة في الدوري ومثلها في كأس مصر، واثنتين في الكونفدرالية.

وفاز الزمالك في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة في كأس مصر ضد بيراميدز لكنه انتصر فيها بركلات الترجيح.

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موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بكأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بكأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

يأتي ذلك، عقب قرار كاف، بتقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة بسبب حقوق البث التليفزيوني، وإقامتها السبت الموافق 9 ديسمبر الحالي، في تمام السادسة مساء على ستاد السلام، بدلا من موعدها المحدد سلفا الأحد المقبل.

ويستضيف نادي الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولي، في تمام السادسة مساء السبت المقبل 9 ديسمبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023 /2024).

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية بالكونفيدرالية، والتي تضم فرق أبوسليم الليبي وساجرادا الأنجولي وسوار الغيني.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بالكونفيدرالية

تنقل مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي، في الجولة الثالثة بكأس الكونفيدرالية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كافة حقوق البث الحصري لجميع منافسات دور المجموعات والمباراة النهائية من البطولة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.