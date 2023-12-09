الزمالك يهزم ساجرادا الأنجولى ويحصد العلامة الكاملة فى الكونفيدرالية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول من تسديدة أرضية زاحفة خدعت حارس ساجرادا وسكنت الشباك.

وحصد الزمالك العلامة الكاملة بعد أن وصل رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة وتوقف رصيد ساجرادا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

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أحداث الشوط الأول

الزمالك سيطر على المباراة من البداية على أمل تسجيل هدف مبكر.

وسدد سيف الجزيري الكرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن ارتطمت في جسد أحد المدافعين ومرت لخارج الملعب.

محمد عبدالغني سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن ضعيفة أمسك بها الحارس بثبات.

وسدد شيكابالا الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى الحارس ناثان مبروكي في الدقيقة 16.

الزمالك واصل ضغطه بقوة من أجل تسجيل هدف في شباك الفريق الأنجولي.

وسدد زيزو كرة قوية في الدقيقة 38 مرت فوق العارضة.

ونجح زيزو في تسجيل هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة 42 بعد تسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس إلى داخل الشباك.

أحداث الشوط الثاني

الشوط الثاني لم يختلف كثيرًا عن الشوط الأول، حيث سيطر الزمالك لكن بدون أي خطورة بعد أن نجح في التقدم.

وشهدت الدقيقة 53 تسديدة من زيزو داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت فوق العارضة.

وفشل الفريق الأنجولي في استغلال حالة الهدوء التي سيطرت على فريق الزمالك من أجل تسجيل التعادل.

وسدد أوباما كرة رأسية مرت فوق العارضة في الثواني الأخيرة من المباراة.

تشكيل الزمالك

جاء تشكيل الزمالك في مباراة ساجرادا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - محمد عبدالشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبدالرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبدالرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد طارق وعبدالله جمعة وعمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار" ويوسف أوباما وناصر منسي وسامسون أكينيولا.