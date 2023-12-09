زيزو يمنح الزمالك التقدم على ساجرادا فى الشوط الأول

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشوط الأول من مباراته أمام ساجرادا الأنجولي متقدمًا بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفيدرالية.

سجل أحمد سيد زيزو هدف التقدم في الدقيقة 42 من عمر الشوط.

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أحداث الشوط الأول

الزمالك سيطر على المباراة من البداية على أمل تسجيل هدف مبكر.

وسدد سيف الجزيري الكرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن ارتطمت في جسد أحد المدافعين ومرت لخارج الملعب.

محمد عبدالغني سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن ضعيفة أمسك بها الحارس بثبات.

وسدد شيكابالا الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى الحارس ناثان مبروكي في الدقيقة 16.

الزمالك واصل ضغطه بقوة من أجل تسجيل هدف في شباك الفريق الأنجولي.

وسدد زيزو كرة قوية في الدقيقة 38 مرت فوق العارضة.

ونجح زيزو في تسجيل هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة 42 بعد تسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس إلى داخل الشباك.

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تشكيل الزمالك

جاء تشكيل الزمالك في مباراة ساجرادا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - محمد عبدالشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبدالرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبدالرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد طارق وعبدالله جمعة وعمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار" ويوسف أوباما وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

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