السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

زيزو يمنح الزمالك التقدم على ساجرادا فى الشوط الأول

الزمالك وساجرادا
الزمالك وساجرادا

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشوط الأول من مباراته أمام ساجرادا الأنجولي متقدمًا بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفيدرالية.

سجل أحمد سيد زيزو هدف التقدم في الدقيقة 42 من عمر الشوط.

اقرأ أيضا.. 15 دقيقة.. سيطرة من الزمالك وتعادل سلبي أمام ساجرادا الأنجولي

أحداث الشوط الأول

الزمالك سيطر على المباراة من البداية على أمل تسجيل هدف مبكر.

وسدد سيف الجزيري الكرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن ارتطمت في جسد أحد المدافعين ومرت لخارج الملعب.

محمد عبدالغني سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن ضعيفة أمسك بها الحارس بثبات.

وسدد شيكابالا الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى الحارس ناثان مبروكي في الدقيقة 16.

الزمالك واصل ضغطه بقوة من أجل تسجيل هدف في شباك الفريق الأنجولي.

وسدد زيزو كرة قوية في الدقيقة 38 مرت فوق العارضة.

ونجح زيزو في تسجيل هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة 42 بعد تسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس إلى داخل الشباك.

اقرأ أيضًا.. 30 دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على الزمالك وساجرادا

تشكيل الزمالك

جاء تشكيل الزمالك في مباراة ساجرادا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني  - محمد عبدالشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبدالرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبدالرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد طارق وعبدالله جمعة وعمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار" ويوسف أوباما  وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

اقرأ أيضًا.. تشكيل الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفيدرالية
 

الزمالك ساجرادا الانجولي مباراة الزمالك وساجرادا الكونفدرالية أحمد سيد زيزو

مواد متعلقة

30 دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على الزمالك وساجرادا

15 دقيقة.. سيطرة من الزمالك وتعادل سلبي أمام ساجرادا الأنجولي

الأكثر قراءة

58 ألف منشور.. سرّ تداول قفزة "ولعت" التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

صلاح "200" يسجل ويصنع فى عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

الخطيب يهنئ لاعبي اليد وجهازهم الفني والإداري بالسوبر المصري

الحبس سنة مع الشغل لمتهم في "أحداث الصف"

مركز الفكر والدراسات يشكر «المتحدة».. ويؤكد: المصريون على أعتاب مشاركة تاريخية فى الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟