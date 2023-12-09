تشكيل الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة ساجرادا الأنجولي، المقرر لها في السادسة مساء اليوم السبت باستاد السلام في الجولة الثالثة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد طارق وعبد الله جمعة وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

رسالة المدرب



وأكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صعوبة مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها اليوم السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "تابعنا المنافس أكثر من مرة، وساجرادا جاء من خسارة أمام أبو سليم الليبي ليواجه الزمالك، ونلعب للفوز وتصدر المجموعة، ونتطلع لتقديم مباراة قوية تليق بنادي الزمالك وترضي الجماهير وتسعدهم".

وتابع: "تأجيل مباراة الاتحاد ساعدنا في تجهيز اللاعبين للقاء بطل أنجولا، وإلى حد ما هناك بعض اللاعبين يشعرون بالإجهاد وسنرى من الأنسب للبدء أساسيًا في لقاء الغد"، مضيفا: "أول خطوة للزمالك هي تصدر المجموعة ولا ننظر حاليا إلا لأقرب خطوة وهي التأهل عن المجموعة في المركز الأول".

وشدد على أن ساجرادا سيخوض مباراة الغد لتفادي الخسارة، وأوضح أن الكرة الأنجولية تطورت كثيرًا، وندرك أهمية المباراة ونتطلع لحصد الثلاث نقاط وتحقيق هدفنا.

وتابع معتمد جمال: "الحالة المعنوية للاعبين مرتفعة وأشكرهم على ما يقدموه في الفترة الأخيرة، ونتحدث مع اللاعبين نفسيا أكثر من الجوانب الفنية، واللاعبون ساعدونا على تجاوز الصعاب التي مر بها الفريق".

وعلق على خطوة توقيعه رسميًا على عقود تدريب الفريق قائلًا: "الأمر يعد خطوة أولى في طريق الاستقرار ويعطي اللاعبين انطباع جيد باستقرار الأوضاع داخل الفريق".

وأوضح معتمد جمال أن محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق يخوض المرحلة الأخيرة من الاختبارات والتأهيل في الإمارات تمهيدًا لعودته للملاعب في الفترة المقبلة.

وأكد المدير الفني أن طريقة لعبه في المباراة تعتمد على مدى جاهزية اللاعبين المتواجدين بالقائمة، بالإضافة إلى أسلوب لعب الفريق المنافس.